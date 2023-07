Puszcza Niepołomice. Prezes Marek Bartoszek: Budżet? Dwa razy większy. Mecze w Niepołomicach? Fajnie, gdyby udało się w tym roku

Trzynaście dni do startu ligi czy prawie dwa miesiące do zamknięcia okna transferowego? Jak to wygląda z pana punktu widzenia?

Trzynaście dni do startu ligi.

Proszę o wytłumaczenie.

Wiadomo, że niezależnie od tego, ile zrobilibyśmy czy zrobimy jeszcze ruchów transferowych, to na pewno ta liga jest dla nas sporą niewiadomą. W większości opieramy drużynę na zawodnikach, którzy wywalczyli awans. Sztab szkoleniowy określił miejsca w zespole, w których potrzebowaliśmy najszybciej wzmocnień czy zwiększenia rywalizacji. Tam w pierwszej kolejności poszły ruchy transferowe, ale powtórzę: głównie będziemy opierać się na zawodnikach, którzy ten historyczny awans zrobili. Oczywiście, mamy w orbicie zainteresowań jeszcze kilku zawodników, natomiast na pewno nie będziemy przekraczać budżetu, który sobie na ten cel zaplanowaliśmy. A już widzimy, że stawki dla zawodników w ekstraklasie są wyższe od tych, które mieliśmy w pierwszej lidze. Nie jest to dla nas żadną niespodzianką, natomiast musimy bardzo racjonalnie podchodzić do wydatków.

To jasne.

Ostatnio w jednym z wywiadów trener Tułacz powiedział, że ekstraklasa powinna być momentem, w którym będziemy mieć 34 powody do świętowania. I dokładnie tak samo do tego podchodzę. Za 13 dni będzie historyczny, pierwszy mecz Puszczy w pierwszej lidze, później będziemy pewnie odliczać dni do pierwszego meczu domowego. No i myślę, że po kilku meczach bardziej będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy, czego jeszcze potrzebujemy na szybko, czego na nieco później. No i od tego będziemy uzależniać kolejne ruchy. Fajnie, że okienko transferowe będzie otwarte dłużej, no bo w razie czego będzie jeszcze czas na decyzje.