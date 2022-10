Puszcza Niepołomice i Sandecja Nowy Sącz z najmniejszymi przychodami w I lidze. Wisła Kraków zastąpi Widzew Łódź [raport Deloitte]

Raport Deloitte - Fortuna 1 Liga w sezonie 2021/2022

Łącznie kluby Fortuna 1 Ligi w okresie 1 lipca 2021 – 30 czerwca 2022 wygenerowały przychody o wartości 153,56 mln zł . Widzew najwięcej zyskał na organizacji dnia meczowego – aż 13,36 mln zł, co stanowi 58% klubowych przychodów (łącznie 22,98 mln zł). To oznacza zarazem – jak czytamy w raporcie Deloitte - że kibice Widzewa sami wygenerowali dla swojego klubu więcej pieniędzy, niż fani wszystkich innych drużyn I ligi razem wzięci!

W zestawieniu przychodów z umów sponsorskich i reklam kluby z naszego regionu również nie należą do potentatów. Wprawdzie Puszcza ma 24 sponsorów, czyli tyle samo, co Korona, ale niepołomiczanie otrzymali z tego źródła 790 tys. zł, a kielczanie - 6,44 mln zł. Z kolei Sandecja pozyskała 16 sponsorów, którzy wyłożyli 830 tys. zł.

Puszcza ma natomiast jeden z najlepszych wskaźników w relacji wydatków do liczby zdobytych punktów. Wynosi on 87 tys. zł (14. miejsce w tabeli I ligi) wobec 124 tys. zł Sandecji (7. miejsce). Najwięcej zdobycie jednego punktu kosztowało ŁKS Łódź – 256 tys. zł przed Zagłębiem Sosnowiec – 214 tys. zł, co i tak nie dało tym klubom awansu do ekstraklasy.

Na pełną kwotę przychodów danego klubu składa się wartość przychodów zaprezentowana w rankingu oraz wartość przychodów z transferów.