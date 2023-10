Puszcza Niepołomice - Cracovia. Wynik 1:1 nie mówi wszystkiego. Szalony pościg "Pasów", trzy nieuznane gole!

Zanosiło się na mecz walki i tak było od początku. Wiele było niedokładności, złych zagrań, rwanych akcji. Dlatego też trudno było o jakiś skoordynowany atak. Dotyczy to obu stron.

Wśród gospodarzy do gry po kontuzji wrócił Piotr Mroziński. W Cracovii do „11” awansowali zaś Andreas Skovgaard w miejsce Jakuba Jugasa oraz Mateusz Bochnak za Pawła Jaroszyńskiego.

Derby Małopolski reklamowano jako oldschoolowy mecz. Na sektorze D zasiedli sympatycy Cracovii i od początku prowadzili głośny doping. Fani Puszczy też nie chcieli być gorsi i mocno dopingowali. Atmosfera na trybunach była wspaniała, to było prawdziwe święto futbolu, w odróżnieniu od tego, co działo się na murawie.

W 37 min wreszcie „Pasy” przeprowadziły groźny atak. Benjamin Kallman uciekł obrońcom na prawej stronie, wycofał piłkę do Patryka Makucha, który strzelając z 13 m pomylił się, przenosząc piłkę nad poprzeczką. Ni stąd, ni zowąd Puszcza przeprowadziła skuteczny atak. Z piłką popędził Artur Siemaszko i uderzył na bramkę, piłka odbiła się rykoszetem od Cornela Rapy, Kamila Glika i zaskoczyła Sebastiana Madejskiego. „Pasy” nie potrafiły się podnieść, atakowały bardzo chaotycznie, nie stwarzały dobrych okazji bramkowych.

Puszcza od początku zaatakowała – po pięknym podaniu Mrozińskiego spod własnej bramki w sytuacji sam na sam z brakarzem znalazł się Siemaszko. Madejski wystraszył go jednak, tak, że „uciekła” mu piłka i szansa na pewnego gola przepadła.

W 56 min z dystansu uderzał Bochnak i Oliwier Zych choć z kłopotami, to jednak wybił piłkę. To była ostatnia próba Bochnaka, bo po chwili został zmieniony, podobnie jak Benjamin Kallman i Cornel Rapa. Trener Jacek Zieliński zdecydował się na spory zastrzyk świeżej krwi. Wpuścił na boisko m.in. Otara Kakabadze, który ostatni mecz ligowy rozegrał 13 maja. A potem długo leczył kontuzję.