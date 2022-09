Puszcza Niepołomice. 10 faktów i ciekawostek przed meczem z Wisłą Kraków Tomasz Bochenek

Puszcza Niepołomice w piątek 2 września (godz. 20.30) po raz pierwszy w historii rozegra oficjalny mecz z Wisłą Kraków. Do tej pory konfrontacje obu klubów ograniczały się do meczów towarzyskich, do sparingów, w spotkaniach o stawkę "Żubry" mierzyły się jedynie z rezerwami "Białej Gwiazdy". Teraz przed nami starcie o pierwszoligowe punkty na stadionie przy ul. Reymonta, a wiosną 2023 mecz w Niepołomicach - i już wiadomo, że będzie miał szczególną oprawę. Przedstawiamy 10 faktów i ciekawostek o niepołomickim klubie >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.