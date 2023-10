Punkowa grupa Włochaty działa ponad 35 lat. W sobotę 14 października w krakowskim klubie Zaścianek

Włochatego założyli dwaj kumple z ławy szkolnej: Fagas i Jeż. Mottem ich było: "Skoro inni mogą grać, to my też". Tak się złożyło, że do tej samej szkoły chodził Billy, który został zwerbowany na stanowisko perkusisty. Tak oto Włochaty Odkurzacz (pod taką nazwą zaczynali) rozpoczął swoje pierwsze próby jeszcze w 1986 w szkolnej świetlicy. Swój pierwszy koncert, na dwie gitary i perkusję , zagrali 1 maja 1987 roku w jednym ze szczecińskich klubów, zaraz po pierwszomajowym pochodzie.

To we Włochatym pierwszy raz objawiła się w roli wokalistki Katarzyna Nosowska, która potem została frontmanką grupy Hey. Po zmianach systemowych w Polsce, nastały również zmiany w kapeli. W 1990 roku do zespołu dołączył charyzmatyczny wokalista Pauluss, a nazwa została skrócona o 'odkurzacza'. Rok później już pod nazwą Włochaty, muzycy wydali własnym sumptem swoją pierwszą kasetę zatytułowaną "For Sale" w ilości 100 sztuk.