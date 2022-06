Punkowa energia i cygański folklor. Gogol Bordello zagra w krakowskim klubie Studio

FLESZ - Warzywa sezonowe. Co jeść w czerwcu?

Eugene Hütz urodził się w 1972 roku pod Kijowem w rosyjsko-ukraińsko-cygańskiej rodzinie. Jego ojciec był z zawodu rzeźnikiem, ale grał w amatorskim zespole rockowym. Po wybuchu w elektrowni w Czarnobylu, młody chłopak wyemigrował z rodziną do USA. Tam poszedł w ślady ojca i zaczął zakładać kolejne zespoły. Ten najważniejszy powstał w 1999 roku – i był to Gogol Bordello. Jego specjalnością stało się energetyczne połączenie punkowej ekspresji z cygańskim folklorem.

W międzyczasie Hütz zadebiutowała jako aktor – i jego występ w filmie „Wszystko jest iluminacją” spotkał się z gorącym przyjęciem krytyki. Nic więc dziwnego, że kiedy Madonna szukała aktora, który zagrałby główną rolę w jej reżyserskim debiucie „Mądrość i seks”, jej wybór padł właśnie na Hütza. Wokalista wykorzystał aktorską popularność do promocji swego zespołu. Do dziś nagrał on dziewięć albumów i z powodzeniem koncertuje na całym świecie, dając wyjątkowo energetyczne występy.