Punk, metal i elektronika. Brytyjski duet Wargasm wystąpi 28 listopada w krakowskim klubie Zaścianek

W 2018 roku Sam Matlock występował w grupie Dead! Podczas jednego z koncertów fotografowała go Milkie Way. Para się zakumplowała i kiedy gitarzysta postanowił opuścić swą macierzystą grupę, zaproponował reporterce założenie duetu. Tak narodził się Wargasm. Początkowo Matlock i Way wykonywali melodyjny pop punk, z czasem jednak ich muzyka nabierała mocniejszego brzmienia, asymilując wpływy metalu i nowoczesnej elektroniki.

"Wargasm narodził się we właściwym miejscu i czasie, aby uchwycić to uczucie, które powinno być seksowne i brutalne. Co ludzie pomyślą... pomyślą. Mamy nadzieję, że znajdziesz u nas coś dla siebie, ale nie obchodzi nas również, jeśli tego nie znajdziesz. Wszystko, co możemy zrobić, to poprowadzić cię do tego miejsca" - zapowiadają Matlock i Way.