Pudelsi: Te piosenki powinny wybrzmieć na nowo, bo są bardzo aktualne

- Właśnie minęła druga rocznica śmierci Pudla. Brakuje go wam w zespole?

Lala: Bardzo. Pudel był założycielem Pudelsów i jego spoiwem. Potrafił połączyć ludzi o całkowicie przeciwnych poglądach i załatwić trudne sprawy tak, że rozchodziliśmy się ze śmiechem. Miał niesamowite poczucie humoru. Był po prostu fajnym kumplem.

Foreman: Ja jestem zdeklarowanym metalowcem. Andrzej nie zmuszał mnie do zmiany stylu śpiewania, tylko proponował nowe rozwiązania. Bo wierzył we mnie jako wokalistę. Dlatego chciał doprowadzić do tego, abym się stał prawdziwym Pudelsem. Podjąłem tę rękawicę i przeistoczyłem się w taką postać.

- Nie mieliście wątpliwości czy kontynuować działalność po jego śmierci?

Foreman: Do końca wierzyliśmy, że Pudel poradzi sobie z chorobą. Zorganizowaliśmy nawet koncert, aby zebrać fundusze na jego leczenie. Wtedy był jeszcze lockdown i graliśmy online.

Lala: Pudel bardzo chciał, żebyśmy dalej grali. Podobnie jego rodzina. Gdyby tego nie chcieli, na pewno byśmy tego nie zrobili. Pudel wierzył w nas bardzo i nie chciał, żeby zespół umarł razem z nim. To ważne utwory i powinny brzmieć jeszcze długo.