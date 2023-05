Puchar Tymbarku 2023. Chłopcy z SP Zator i dziewczęta SP 3 Zakopane (U-12), najlepsi w finale w Małopolsce. WIDEO

W pierwszym dniu zawodów do rywalizacji przystąpiło 600 zawodników i zawodniczek. W tegorocznej edycji turnieju dokonano istotnej zmiany w regulaminie, rezygnując z drużyn klubowych i akademii piłkarskich, stawiając na drużyny szkolne, które w przeszłości miały mniejsze szanse przebicia się na szczebel krajowy.

- W tym roku, w całej Polsce, do rywalizacji o Puchar Tymbarku, przystąpiło ponad dwa miliony młodych zawodników, co pokazuje, że nasza impreza należy do największych w Europie. Moim zdaniem, za ponad dziesięć lat, nasza reprezentacja narodowa będzie oparta tylko na zawodnikach wywodzących się z tego turnieju – podkreślił Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex, do której należy marka Tymbark.