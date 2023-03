PTTK zaprasza na spacery po Krakowie. Spędź aktywnie weekend i weź w nich udział

To już 51. sezon akcji PTTK „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Rozpoczął się listopadzie i właśnie dobiega końca. W jego ramach odbyło się około stu spacerów – po specjalnie opracowanych trasach, tak by uczestnicy mogli poznać lepiej podwawelski gród, jego historię oraz zabytki. Spacery te prowadzą zawsze licencjonowani przewodnicy miejscy PTTK po Krakowie oraz pracownicy muzeów.

To już ostatnie spacery w tym sezonie

50-lecie akcji turystycznych krakowskiego PTTK

To nie wszystko, w poniedziałek 27 marca zaplanowano bowiem kolejny wykład, a to z okazji zakończenia obchodów 50-lecia akcji turystycznych Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie. Będzie to uroczystość otwarta dla wszystkich, odbędzie się ona w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4, początek o godz. 12). Wykład wygłosi Konrad Myślik, a będzie on zatytułowany „Philosophia yako też i praktica niespieszney przechadzki po Mieście Stołecznem a Królewskiem, nad Wisłą rzeką a popod Wawelem pomieszczonem”.

Wszelkie szczegóły na temat akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” można znaleźć na stronie www.kologrodzkie.pl