Ptaszkowa. Bożonarodzeniowy ogród będzie widoczny z kosmosu? W tym roku oświetla go 80 tys. lampek, to jedyne takie miejsce [ZDJĘCIA]

To już tradycja na Boże Narodzenie, również w tym roku Kamil Jurczyński z Ptaszkowej przygotował świąteczną iluminację z szopką. Wykorzystał do tego prawie 80 tysięcy światełek, przewody liczą ok. 3 kilometrów. Warto odwiedzić szopkę państwa Jurczyńskich, szczególnie po zmroku, bo robi ogromne wrażenie, ta będzie dostępna od Wigilii aż do 2 lutego w godzinach od 16.30-21.