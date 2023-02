Psychologiczne studium samotności człowieka zamrożonego w traumie. "Filip" w kinach od 3 marca

Na pomysł realizacji „Filipa” wpadł kilka lat temu Michał Kwieciński. To uznany polski producent (m.in. „Katynia”, „Miasta 44” i „Powidoków”), który ma na swym koncie również reżyserię („Jutro idziemy do kina”, „Miłość jest wszystkim”). Kiedy przeczytał na poły autobiograficzną książkę Leopolda Tyrmanda, pomyślał, że może być to ciekawy materiał na film, ze względu na niekonwencjonalne ujęcie tematyki wojennej. Wspólnie z Michałem Matejkiewiczem napisał scenariusz i przystąpił do prac nad projektem.

Frankfurt, 1943 rok. Filip jest typowym kosmopolitą i niezdolnym do głębszych uczuć uwodzicielem. W Polsce stracił całą rodzinę. Będąc w sercu nazistowskich Niemiec, ukrywa swe żydowskie pochodzenie i niejednokrotnie wymyka się śmierci. Pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu i beztrosko korzysta ze wszystkich uroków życia otoczony luksusem, pięknymi kobietami i przyjaciółmi z całej Europy. Jednak gdy wojna zaczyna zbierać krwawe żniwo wśród najbliższych mu osób, ten misternie zbudowany świat, który go otacza, rozsypuje się jak domek z kart.