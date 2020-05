Psiak biegł 40 km do umierającego pana. Ta historia chwyta za serce

Wzruszająca historia Minki. Pies czeka teraz na nowy dom

Jak się okazuje, niezwykła przyjaźń miała swoje początki, gdy Minka był szczeniakiem. Niechcianym szczeniakiem, którego ktoś chciał się pozbyć, topiąc go. Pieska uratował i przygarnął pan mieszkający w rejonie Nowego Wiśnicza, w powiecie bocheńskim.

O niezwykłej historii tego psa postanowiła opowiedzieć Straż Ochrony Zwierząt Animax – fundacja zajmująca się szukaniem nowych domów dla bezdomnych zwierząt, a także znajdowaniem zaginionych zwierzaków. Działają w rejonie Krakowa, to do nich zwrócili się sąsiedzi starszego pana, którego tak pokochał jego pies.

Pies został tam przewieziony, przekazany w dobre ręce i... prawie natychmiast uciekł, by wrócić do swojego pana. Biegł, pokonując dystans kilkudziesięciu kilometrów, i po kilku dniach się pojawił - brudny i zdyszany pod domem swojego pana.

Właściciel nie miał już serca znów komuś oddać swojego Minki. Jednak opiekun psa żył jeszcze zaledwie kilka dni. Gdy zmarł, pies przesiadywał przed zamkniętym domem, warował, pilnował, czekał na swojego pana. Widząc to, sąsiedzi zaopiekowali się Minką, dokarmiali psa, dawali mu wodę. Następnie zwrócili się do Straży Ochrony Zwierząt, żeby pomogła znaleźć mu nowy dom. Takie miejsce dla tego niezwykłego psa właśnie jest poszukiwane.

- Sąsiedzi zabezpieczyli pieska, dostarczyli do fundacji. I opowiedzieli nam tę ciekawą i smutną historię Minki – relacjonuje Maciej Kukiełka.

Kundelek jest teraz w domu tymczasowym wolontariusza fundacji, a ta szuka dla niego nowych, stałych opiekunów. Minka to - wbrew temu, co sugeruje imię - pies, nie suczka. Jest przyjazny dla ludzi, obojętny w stosunku do innych zwierząt, nauczony czystości, ma spokojną naturę. Został odrobaczony, zabezpieczony przed kleszczami, ma książeczkę zdrowia. Kto chciałby przygarnąć tego psiaka, powinien skontaktować się ze Strażą Ochrony Zwierząt Animax – telefonicznie (nr tel. 450 008 998) lub pisząc wiadomość na jej stronie na Facebooku.