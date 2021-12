Przyzwoite i nieprzyzwoite piosenki w intymnych wersjach. Anita Lipnicka zaśpiewa w krakowskim kinie Kijów

Zaczynała jako modelka i już jako nastolatka za zgodą rodziców poleciała do Japonii, żeby spacerować po wybiegach. Przydało jej się to, kiedy zespół Varius Manx zaprosił ją do współpracy na scenie i w studiu nagraniowym. Choć uczyła się jeszcze w liceum, z dnia na dzień stała się powszechnie rozpoznawalną wokalistką. Nagrała z Varius Manx dwa albumy, ale ostatecznie postanowiła rozstać się z grupą Roberta Jansona.

- To wszystko było dla mnie trudne do pogodzenia psychicznie i fizycznie. Bardzo dużo pracowałam, ale nie czułam, że sama tym zarządzam, tylko, że jestem jakimś trybikiem w wielkiej machinie. Nie miałam więc już siły tego ciągnąć dalej. Wtedy też nauczyłam się pewnej rzeczy o samej sobie – że nie czuję się dobrze jako „sławna osoba” – opowiada nam.