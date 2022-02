Przyszłość jest dziś. Owocne 25 lat Krakowskiego Parku Technologicznego: Najlepszą miarą sukcesu jest dynamiczny rozwój wspieranych firm

Krakowski Park Technologiczny powstał jako Centrum Zaawansowanych Technologii – Kraków sp. o.o. w grudniu 1997 roku. Jego głównym zadaniem było zrazu zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną o powierzchni 66 ha, ale szybko doszły do tego inne cele i aktywności. Wszystko po to, by jak najlepiej wspierać powstawanie i rozwój firm, a poprzez to pobudzać wzrost gospodarczy Małopolski. W ciągu kolejnych lat KPT stał się jedną z najwyżej cenionych przez przedsiębiorców instytucji otoczenia biznesu. Dziś oferuje pełną gamę usług parku technologicznego, a jednocześnie zarządza Polską Strefą Inwestycji w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim.

