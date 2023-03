Przystanek Grzegórzki: Blacha i beton pasują do zabytkowego Krakowa? Gdzie ruchome schody? ZDJĘCIA

- Jeżeli chodzi o architekturę to ten przystanek nie jest tym, do czego Kraków powinien aspirować. Ważna jest jednak także funkcjonalność. To nie jest architektura wandaloodporna i stwarzająca poczucie bezpieczeństwa. Powstają betonowe klatki schodowe, nie widać tam przeszkleń. Zobaczymy, jak będzie w tych klatkach wyglądać komunikacja, czy nie będą tworzyć się zatory. Nie pomyślano o ruchomych schodach, choć przystanek znajduje się na wysokości drugiego piętra. Na rondzie Mogilskim różnica wysokości jest mniejsza, a takie schody są - komentuje Paweł Hałat, prezes Stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie- Miasto.

Przystanek z klatkami schodowymi i windami

Drugie wejście na przystanek powstanie więc od strony ul. Dietla. Kolejne wejścia (schody) na przystanek budowane są od strony ul. Berka-Joselewicza.

W PKP PLK wyjaśniają, że końcowy efekt dotyczący przystanku Grzegórzki będzie widoczny po zakończeniu inwestycji, a więc w połowie roku. Zwracają uwagę, że projekt powstawał ok. 10 lat temu, w czasie, kiedy władze Krakowa planowały pod przystankiem parking samochodowy, co miało wpływ na obecny wygląd obiektu. Później po protestach mieszkańców zrezygnowano z takich pomysłów i obecnie plan jest taki, że teren jaki powstał pod estakadą, na której umieszczono przystanek zostanie zagospodarowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, tak by była to rekreacyjna przestrzeń z zielenią.