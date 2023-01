Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Górnikiem Zabrze 30.01 Jacek Żukowski

W ramach 18. kolejki ekstraklasy piłkarze Cracovii podejmą w poniedziałek 30 stycznia o godz. 19 Górnika Zabrze. W "Pasach" nastąpiło trochę zmian w zimie - przyszło trzech nowych zawodników. Czy zobaczymy ich na boisku w poniedziałek? Jest to bardzo prawdopodobne. Poniżej prezentujemy przypuszczalny skład Cracovii na to spotkanie. BY ZOBACZYĆ SKŁAD, NALEŻY PRZESUWAĆ STRONĘ W DÓŁ.