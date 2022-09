Przyjeżdżasz do Krakowa na studia? Oto 10 najważniejszych rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Komunikacja, zniżki, nocne życie i inne Julia Stankowska

Już wkrótce rozpoczyna się rok akademicki. Co to oznacza dla Krakowa? Pełne autobusy, tłumy na ulicach Starego Miasta i wiele radości, którą wnoszą młodzi ludzie. A co 1 października oznacza dla studenta? Przeprowadzka do nowego miasta z pewnością wzbudza ekscytację i pozytywne emocje, jednocześnie rozbudzając stres i niepokój. Jak odnaleźć się w nowym miejscu? Tutaj znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o Krakowie, gdy przyjeżdżasz tu na studia!