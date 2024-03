Przy krakowskim Uniwersytecie KEN powstało Centrum Badań Muzeologicznych - jedyne takie w kraju

Centrum Badań Muzeologicznych to jednostka o charakterze badawczo-dydaktycznym. Jej głównym celem będą badania naukowe i popularyzatorskie z zakresu muzeologii polskiej, europejskiej i światowej.

W środę zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Historii i Archiwistyki, Centrum Badań Muzeologicznych a Stowarzyszeniem Muzealników Polskich. W programie uroczystości otwarcia Centrum znalazł się też "Wykład mistrzowski" (z serii: Spotkania z liderami polskiego muzealnictwa) prof. Andrzeja Szczerskiego, kierownika Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki UJ oraz dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie.

Dyrektorem Centrum Badań Muzeologicznych jest dr Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Tak pisało on w mediach społecznościowych, gdy zapadła decyzja o utworzeniu nowej jednostki:

"W ramach naukowej działalności Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powstało Centrum Badań Muzeologicznych. Dobre miejsce by rozmawiać o naszej kulturze pamięci. Muzea umacniają ją, kreują, interpretują. Nie da się zrozumieć społeczeństwa i narodu bez pamięci. Nie da się zrozumieć pamięci bez muzeów. Nie da się bez muzeów pogodzić konfliktów pamięci. Bo muzea to biznes. Museums are a business that makes people happy!".