Przez pandemię co druga firma ma problemy, co czwartej wiedzie się dobrze. W Krakowie jedni zwalniają i tną pensje, inni dają podwyżki!

Z badania ponad 600 firm członkowskich BCC wynika z kolei, że w kwietniu 2020 roku spadły dochody aż 82 proc. podmiotów (małych, dużych i średnich) – i to w większości wypadków o więcej niż 15 procent. W efekcie problemów z płynnością finansową nie ma tylko jedna trzecia badanych (wśród firm zatrudniających ponad 50 osób – co druga; w mniejszych – co piąta). Pozostali deklarują w większości, że są w stanie przetrwać bez pomocy państwa przez 4-6 miesięcy.

59 procent firm skorzystała z możliwości poprawy wyniku finansowego poprzez zalecenie pracownikom wykorzystania zaległych urlopów płatnych. Na redukcję czasu pracy i wynagrodzeń zdecydował się co czwarty pracodawca. 30 proc. zamierza to zrobić w kolejnych miesiącach.

Nieco optymizmu wieje z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny i kontrolowany przez rząd PFR („Sytuacja polskich przedsiębiorstw po lockdownie”). Wynika z niego, że aż 61 proc. przedsiębiorstw skorzystało z co najmniej jednego instrumentu w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej, przy czym zrobiło tak prawie 90 proc. firm oceniających swoje zasoby finansowe jako niedostateczne, by przetrwać nawet miesiąc.

Tarcze części z nich pomogły, w efekcie czego zmniejszył się odsetek firm planujących zwolnienia pracowników (z 28 procent w kwietniu do 8 procent w maju). Z kolei dzięki kolejnym etapom odmrażania gospodarki maleje odsetek firm dotkniętych spadkiem zamówień (w kwietniu stanowiły one dwie trzecie ogółu, teraz niespełna połowę). Ba, co dziesiąta firma deklaruje, że będzie zatrudniać pracowników i/lub dawać im podwyżki. Dotyczy to między innymi branży IT i farmaceutycznej, ale także – handlu.

Efekt? Przy 20-procentowych obniżkach wynagrodzeń w jednych firmach (średnia małopolska po tej operacji zeszła tam poniżej 4,4 tys. zł) oraz kilkuprocentowych podwyżkach w innych (średnia małopolska w tej grupie wzrosła grubo ponad 7 tys. zł), różnica między płacami najlepiej i najgorzej zarabiających grup pracowników będzie jeszcze większa, co może przyspieszyć przemieszczanie się fachowców i specjalistów z firm słabo płacących z powodu koronakryzysu do tych nie dotkniętych problemami.