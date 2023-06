Przez Małopolskę mogą przejść burze z gradem. Wydano ostrzeżenie meteorologiczne

Przez Małopolskę mogą przejść burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Małopolski. Zgodnie z nim dzisiaj (tj. 6 czerwca) od godziny 14 do 21 w województwie mogą występować burze z gradem.

„Kolorowo” nie prezentują się także prognozy pogody na kolejne dni. Według nich do końca tego tygodnia nie będzie słonecznie a deszczowo. Nie będą to jednak ulewy. Największe zapowiadane natężenie opadu to 1.4 milimetra deszczu na godzinę.