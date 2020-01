Zresztą do dzisiaj wiadomo, że na pierwszym miejscu przyczyn pożarów samochodów znajdują się zwarcia w instalacji elektrycznej, zaś drugą pozycję okupuje nadal zapłon paliwa od rozgrzanych elementów silnika, mimo że zbiornik paliwa zniknął z komory silnika i został przeniesiony w znacznie bezpieczniejsze miejsca w nadwoziu.

Wzrosła więc długość przewodów doprowadzających paliwo ze zbiornika do silnika, ale także znacznie poprawiła się ich jakość. Właśnie z powodu lęku przed pożarem auta obecnie stosowane przewody paliwowe muszą uzyskać wiele atestów. Dawniej wystarczyła zwykła rurka gumowa czy plastikowa. Obecnie rurka także jest z gumy lub plastiku, ale przystosowana jest ona do kontaktu z wyrobami chemicznymi, szczególnie tymi, które znajdują się w paliwie. Nadto przewód paliwowy musi być wykonany z materiału, który nie elektryzuje się, bo elektryczność statyczna w samochodzie również może być przyczyną pożaru.

Ustawiczny rozwój rozwiązań technicznych w motoryzacji sprawia, że atestowane muszą być nie tylko same przewody paliwowe, lecz również elementy przeznaczone do ich montażu. Wszelkie zaciski przewodów nie mogą mieć ostrych krawędzi, by nie uszkodzić samego przewodu. Takie uszkodzenia mogą bowiem doprowadzić do zapowietrzenia aparatury wtryskowej, co często bywa powodem unieruchomienia auta. Jeżeli dziura w przewodzie na skutek użycia nieodpowiednich zacisków nastąpiła w komorze silnika, to często o tej sytuacji możemy się przekonać dopiero wtedy, gdy zobaczymy dym wydobywający się spod maski. A ponieważ w konstrukcji samochodów używane są materiały łatwopalne, (np. plastikowe) z uwagi na zmniejszenie ciężaru, zatem zwyczajną dwukilogramową gaśnicą, jaką obowiązkowo wozimy w samochodzie, trudno taki pożar opanować.

W samochodach osobowych z silnikiem zamontowanym z przodu i napędem na przednie koła droga od zbiornika paliwa do silnika jest długa. Przeważnie zbiorniki montuje się w bezpiecznych strefach nadwozia, zatem przewody paliwowe mają niekiedy kilka metrów długości i przebiegają pod podłogą auta. Aby zapobiec uszkodzeniu przewodów paliwowych, stosuje się na nich oplot stalowy, identyczny z tym, jaki ma zastosowanie w przewodach hamulcowych. Zarówno bowiem hamulce, jak przewody zasilające silnik paliwem, mają taki sam wpływ na bezpieczeństwo jazdy jak układ ABS czy poduszka powietrzna.

Warto zatem i trzeba stosować atestowane przewody paliwowe, ponieważ to od nich zależy bezpieczeństwo kierowców i wszystkich osób podróżujących samochodem.

Wojciech Machnicki

