Przetarg na "Ogród Krakowianek" czeka na rozstrzygnięcie. Będzie zielono i symbolicznie

"To będzie nie tylko zielony zakątek w centrum miasta, ale i ważne miejsce upamiętnienia wydarzenia, jakim było nadanie kobietom w naszym kraju praw wyborczych – 28 listopada 1919 r. Polska jako jeden z pierwszych państw zdecydowała się na nadanie praw wyborczych kobietom" - informują urzędnicy.

Róże, liliowce, tulipany, powojniki, klony czerwone oraz robinie akacjowe! Kilka tysięcy kwiatów, krzewów, pnączy i cebul oraz 100 drzew zostanie posadzonych w okolicy Nowego Kleparza, by stworzyć „Ogród Krakowianek”.

Szacunkowy koszt inwestycji pod koniec 2022 wynosił ok. 2 mln zł.

Prawa wyborcze kobiet w Polsce potwierdzone zostały 28 listopada 1918 r. dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego stanowił, że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” oraz „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa posiadający czynne prawo wyborcze”.

Pierwszym nowożytnym terytorium, w którym wprowadzono prawo wyborcze dla kobiet było Wyoming w Stanach Zjednoczonych. Kobiety mogły tu głosować od 1869 roku.

