Przerwana liga. Dziesięć lat temu tragedia pod Smoleńskiem zatrzymała rozgrywki

- To miał być normalny, choć pracowity dzień - wspomina Adrian Ochalik, który był wtedy rzecznikiem prasowym Wisły Kraków. - Byłem wtedy na studiach podyplomowych z zakresu Public Relations. Rano jechałem na zajęcia, gdy zadzwonił do mnie pracownik naszego biura prasowego Marcin Górski i powiedział, że w Smoleńsku doszło do katastrofy. O normalnym udziale w zajęciach na studiach nie mogło być już zatem mowy. Rozdzwoniły się telefony.

Piłkarzy Wisły Kraków informacja o tragedii pod Smoleńskiem zastała w hotelu, w którym przebywali na przedmeczowym zgrupowaniu. Świetnie ten poranek pamięta Rafał Boguski, który w zespole „Białej Gwiazdy” gra do dzisiaj. - Zeszliśmy rano na śniadanie i jako pierwszy o tym, że coś się stało w Smoleńsku powiedział nam Wojtek Łobodziński - wspomina Boguski. - „Łobo” miał w swoim pokoju włączony telewizor i oglądał rano TVN24. Stąd dowiedział się o wszystkim jako pierwszy z nas i przekazał nam tę informację. Zjedliśmy to śniadanie, ale tak naprawdę o meczu już nikt nie myślał. Tematem numer jeden stała się tragedia prezydenckiego samolotu. Zaraz po posiłku wszyscy pobiegli do pokojów, żeby śledzić doniesienia z Rosji. Dla mnie dość szybko jasnym się stało, że nawet nie ma co myśleć o grze ze Śląskiem, że ten mecz po prostu musi zostać odwołany, tak jak i inne rozgrywki w Polsce.

- O tym, że mecze zostaną odwołane, że życie w Polsce praktycznie się zatrzyma, wiadomo było dość szybko - mówi Ochalik. - Pamiętać jednak trzeba, że organizacja meczu piłkarskiego w ekstraklasie, który jest imprezą masową, to szereg działań, które trzeba podjąć i podobnie było w momencie, gdy okazało się już na sto procent, że nie gramy. Pamiętam, że Ekstraklasa dość szybko stanęła na wysokości zadania i poinformowała oficjalnie, że mecze zostają odwołane. Pozostało poinformować o tym wszystkich, którzy w organizację spotkania byli zaangażowani, m.in. firmę ochroniarską, osoby odpowiedzialne za przygotowanie stadionu do gry, itd. A przy tym wszystkim do człowieka coraz mocniej docierało, z jaką tragedią mamy do czynienia.

Rafał Boguski z kolei dodaje: - Po kilku godzinach już oficjalne dotarła do nas do hotelu informacja, że mecz został odwołany. Spakowaliśmy się, wsiedliśmy do autokaru, który odwiózł nas do klubu, skąd już każdy udał się do domu. Do końca dnia siedziałem wtedy przed telewizorem i śledziłem doniesienia ze Smoleńska. To było duży wstrząs dla nas wszystkich.

Również w kolejnych dniach wszyscy przeżywali, to co stało się w Rosji. - Rozgrywki zostały zawieszone, niby normalnie trenowaliśmy, ale tak naprawdę to był główny temat naszych rozmów. Zaraz po treningu człowiek jechał do domu i nasłuchiwał nowych informacji związanych z tą tragedią. Do końca życia będę miał w pamięci obrazy z lotniska, gdy przywożono kolejne trumny - kończy Boguski.