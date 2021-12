Przepełnione szpitale, wycieńczeni anestezjolodzy. Pacjenci chorują tak ciężko, że respirator nie wystarcza Bartosz Dybała

Lekarze ze Szpitala Wojskowego walczą o życie pacjentów z ciężkim przebiegiem Covid-19 Andrzej Banaś Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Czwarta fala pandemii koronawirusa jest falą ludzi młodych: w wieku 30, 40 lat, spośród których wielu trzeba podłączać do respiratorów na oddziałach intensywnej terapii. Czasami to nie wystarcza, dlatego lekarze muszą iść krok dalej i stosować u takich pacjentów sztuczne płuco-serce. Tak było ostatnio w przypadku 41-latka z ciężkim przebiegiem Covid-19, którego na ECMO udało się przewieźć do Szpitala Wojskowego w Krakowie, gdzie nadal trwa walka o jego życie. Tymczasem szpitale są przepełnione, a lekarze pracujący na OIOM-ach są wycieńczeni pandemią, która nadal nie wiadomo, kiedy się zakończy. Nadziei na jej rychły koniec nie dają doradcy premiera. "W ciągu kilku tygodni do szpitali może trafić nawet milion zakażonych" - mówią.