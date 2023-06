Przenoszą przystanki autobusowe na zakopiance. Powodem są prace przy budowie węzła drogowego Barbara Ciryt

Budowa wiaduktu na zakopiance w Gaju powoduje utrudnienia GDDKiA oddział w Krakowie Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Przystanek autobusowy Gaj Zadziele w gminie Mogilany na zakopiance na pasie w kierunku Krakowa zostanie przeniesiony do tymczasowej lokalizacji. Dotyczy to miejsca wsiadania i wysiadania pasażerów czterech linii autobusowych 245, 275, 285 i 255. Przystanki będą przenoszone w czwartek, 22 czerwca w godz. od 8 do 8.30. W zmienionych miejscach pozostaną przez około 10 tygodni.