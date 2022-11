Przejście pod rondem Czyżyńskim w Krakowie. Kiedyś było małym centrum handlowym, a teraz hula tu wiatr

- Z pięciu lokali w przejściu podziemnym pod rondem Czyżyńskim trzy pozostają wolne i niestety, nie ma na nie chętnych - odpowiada zespół prasowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Nie uważa, że błędem było tak radykalne pozbawienie tego miejsca funkcjo handlowej. Najemców nie ma, bo w grupie siła - gdy było tu 26 lokali, wielu mieszkańcom opłacało się tu przyjść na zakupy, a przy okazji do fryzjera można było wpaść. Najemcy zarabiali, teraz przy 5 lokalach takiego ruchu nie ma, to i chętnych na najem zero.