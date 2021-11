Przejechali całą Polskę na mecz II ligi! Kibice Olimpii Elbląg na stadionie Hutnika [ZDJĘCIA] Tomasz Bochenek

Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg. 27 listopada, w zimną sobotę, na stadionie w Nowej Hucie zjawiło się około 400 kibiców. Wśród nich - piętnastu, którzy musieli przejechać wzdłuż prawie całą Polskę, żeby się tu znaleźć! Sympatycy Olimpii Elbląg weszli do sektora dla gości zaraz po rozpoczęciu gry i od razu dopingiem zaczęli wspierać swój zespół. Gardeł później nie szczędzili, niestety było też trochę żenującej "wymiany uprzejmości" na okrzyki z kibicami Hutnika. Ale to ekipa z Elbląga miała w tym meczu powody radości, bo piłkarze Olimpii wygrali, i aż 3:0, a meczu rzecz jasna podeszli do tych piętnastu ludzi, którzy przyjechali za nimi te 600 kilometrów w jedną stronę. ZDJĘCIA >>>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.