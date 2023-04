Przegląd tygodnia z 9.04.2023 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 2.04 do 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.04 a 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najładniejsze wielkanocne koszyki krakowian. Tradycja mieszała się z nowoczesnością. Niektórzy mają fantazję! Zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najładniejsze wielkanocne koszyki krakowian. Tradycja mieszała się z nowoczesnością. Niektórzy mają fantazję! Zdjęcia Jedni stawiają na klasykę, inni eksperymentują z formą. Są zwolennicy minimalizmu i wielbiciele baroku. Wszystkich łączy jedno - dbałość o detale i troska o kompozycję wielkanocnego koszyka. Przyjrzeliśmy się w sobotę święconkom krakowian w czasie święcenia pokarmów na Rynku Głównym i na stadionie Cracovii. Niektóre nas zachwyciły! W galerii prezentujemy najładniejsze z nich. 📢 Puszcza - Wisła. Kibice na meczu w Niepołomicach. Wiślacy nie tylko w sektorze dla gości. Zdjęcia Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków. Dwa tysiące ludzi - bo więcej niepołomicki stadion nie jest w stanie pomieścić - zobaczyło z trybun mecz drużyn walczących o ekstraklasę. Kibice Wisły wypełnili nie tylko sektor dla gości, ale tak naprawdę całą trybunę za bramką, a na głównej trybunie szaliki Puszczy przeplatały się z szalikami "Białej Gwiazdy". Solidnie do spotkania przygotowała się natomiast grupa dopingująca "Żubry", która napędzała zespół - i była przez ten zespół napędzana. Zobaczcie zdjęcia z trybun podczas Meczu Stulecia Puszczy.

📢 Hutnik - Garbarnia. Kibice na II-ligowych derbach na Suchych Stawach. Zobaczcie zdjęcia Około 950 kibiców zjawiło się na sobotnim meczu 26. kolejki II ligi piłkarskiej Hutnik Kraków - Garbarnia Kraków (1:0), który został rozegrany w sobotnie wczesne popołudnie. Chcesz zobaczyć, jak wyglądały trybuny stadionu na Suchych Stawach? Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo.

Tygodniowa prasówka 9.04.2023: 2.04-8.04.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Święcenie pokarmów na Cracovii. Tłumy kibiców "Pasów" na stadionie. Piękna tradycja. Zobaczcie zdjęcia! W sobotnie południe na stadion Cracovii przyszła rzesza kibiców, mimo że tego dnia "Pasy" nie rozgrywały w Krakowie meczu ligowego. Murawa zapełniła się jednak fanami Cracovii, gdyż zgodnie z tradycją, przyszli oni poświęcić wielkanocne koszyczki.

📢 Tragiczny finał poszukiwań. Nie żyje zaginiony 35-letni mężczyzna z Krakowa Tragiczny finał poszukiwań zaginionego 35-latka z Krakowa. Mężczyzna nie żyje, na razie policja nie informuje o okolicznościach jego śmierci. 📢 Wielka Sobota w Krakowie i tradycyjne święcenie pokarmów na Rynku Głównym. Tłum krakowian z koszyczkami Na Rynku Głównym w Krakowie mieszkańcy miasta tradycyjnie poświęcili wielkanocne pokarmy. Krakowianie stawili się z koszyczkami tłumnie, zresztą w tym roku "oficjalne" święcenia w sercu Starego Miasta były dwa: Najpierw, o godz. 10.30 pod Bazyliką Mariacką, a potem o 11 na Jarmarku Wielkanocnym. 📢 Najbardziej fotogeniczne drzewo w Krakowie. Już kwitnie! Wiosenny spacer na Kopiec Kraka to gwarancja niezwykłych widoków Kwitnąca śliwa pod Kopcem Krakusa to najsłynniejsze, wiosenne drzewko w Krakowie. Oblepiona białymi kwiatami wygląda obłędnie! Jeśli zadajecie sobie pytanie, gdzie pójść na wiosenny spacer w Krakowie, to po obejrzeniu tych zdjęć odpowiedź będzie jedna: Kopiec Krakusa, zwany też Kopcem Kraka. To właśnie z tego miejsca rozpościera się piękna panorama na cały Kraków, a zapach kwitnących drzew stwarza niepowtarzalny klimat. Te zdjęcia zachwycają. Sami spójrzcie!

📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy 8.04 2023 Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Słynna krakowska Galeria Plaza zniknęła z powierzchni ziemi. Ostatnia ściana padła. Teraz deweloper powinien odkryć karty O rozbiórce dawnej galerii handlowej Plaza Kraków pisaliśmy nie raz, ale to już koniec. Koniec rozbiórki, bo obiekt ostatecznie zniknął zamieniając się w stertę gruzu. Zrównano z ziemią ostatnie ściany, resztki dawnej kina IMAX i kawałek elewacji galerii, który jeszcze stał w połowie marca. Co teraz? Teren jest sprzątany, gruz zbierany w większe hałdy i wywożony. Nadal jednak nie wiadomo co powstanie w tym miejscu. Coś jednak można wyczytać ze strony właściciela terenu...

📢 Kraków. Groby Pańskie w kościołach skłaniają do refleksji i zadumy nad życiem. Tak wyglądają w 2023 roku. Zdjęcia Grób Pański to symbol groty, w której złożono ciało Jezusa Chrystusa. Często ma głębsze znaczenie metaforyczne, skłania do refleksji nad swoim życiem i postępowaniem. W krakowskich kościołach przygotowano Groby Pańskie, przy których wierni będą czuwać i modlić się do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Przepełnione są symboliką, często budzą ciekawość, prowokują do przemyśleń. 📢 Gdzie na święcenie pokarmów w Krakowie? Z koszyczkiem na Wawel, Rynek, do Tyńca lub na Cracovię. Godziny święceń w kościołach W Wielką Sobotę we wszystkich kościołach odbywa się święcenie pokarmów. W Krakowie można też wybrać się z koszyczkiem wielkanocnym na Rynek Główny lub na jeden ze stadionów piłkarskich. 📢 Spowiedź w Krakowie. Gdzie wyspowiadać się przed Wielkanocą 2023? Lista i godziny otwarcia kościołów [8.04] Spowiedź wielkanocna w Krakowie 2023. Okres Wielkiego Postu to dla katolików czas pokuty i nawrócenia. W minionych tygodniach duszpasterze w wielu parafiach apelowali, aby nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę przed świętami. Teraz natomiast trwa już Wielki Tydzień, więc zostało zaledwie kilka dni na wyspowiadanie się przed Wielkanocą. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie i w jakich godzinach można skorzystać z sakramentu pojednania.

📢 Oto NOWE grzechy, z których powinieneś się wyspowiadać. Mogłeś nie wiedzieć, że istnieją [lista 8.04.2023] W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi. 📢 Niezwykła Nocna Droga Krzyżowa. Z lampionami i świecami przeszli przez centrum Krakowa ZDJĘCIA Duszpasterze z parafii św. Floriana w Krakowie zorganizowali w Wielki Piątek Drogę Krzyżową, która późnym wieczorem przeszła ulicami w centrum Krakowa.

📢 Miejski sklep spółki Kraków 5020 w ogniu krytyki. "Ceny z kosmosu, brzydactwo". Ta broni projektu: "To swoista galeria sztuki" "Przez 3,5 miesiąca w sklepie, prowadzonym przez gminną spółkę Kraków 5020, nazwanym Kraków Story, wydano tylko 494 paragony i 5 faktur" - wylicza radny miejski Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, zauważając, że miejsce cieszy się małą popularnością. Krytykuje jednocześnie sklepowy asortyment, nazywając go snobistycznym brzydactwem. Spółka broni nowego projektu: "To nie sklep, to galeria sztuki".

📢 Kraków. Wrota stoczni w Porcie Płaszów prawie gotowe. Czy będzie tam trasa spacerowa i rowerowa? Wrota w porcie Płaszów pozwolą wykorzystywać tamtejszy zbiornik w razie powodzi. Będzie on mógł przyjąć część wody, a ponadto będzie mógł być schronieniem dla jednostek pływających na Wiśle. Inwestycja może przysłużyć się też deweloperom, którzy mają ochotę zabudować okoliczne tereny i stworzyć w Krakowie kawałek... Wenecji, dla tych, którzy wyłożą grube pieniądze za metr kwadratowy mieszkania. Ale na razie skupmy się na wrotach. Na jakim etapie są prace w Płaszowie, co zostało wykonane i czy ten teren będzie dostępny dla mieszkańców, np. spacerowiczów, rowerzystów? Powstaje tam kładka łącząca dwa brzegi portu, czy z niej skorzystamy? Jest na to szansa. 📢 Szalony rajd i slalom fiata panda w Krakowie. Walka o buspas z fordem. Mamy film Wyścig Forda i Pandy oraz walkę o nieuprawnioną jazdę buspasem zarejestrowała kamera na ulicy Wielickiej w Krakowie. Publikuje ją kanał Stop Cham na YouTube. Na filmie widać szaleńczą jazdę dwóch samochodów, w której bardziej agresywny jest kierowca Pandy. Wygrywa i przejeżdża przez skrzyżowanie tuż po tym jak światło żółte zmienia się na czerwone. Wcześniej jednak dopuszcza się sprowadzenia dużego zagrożenia na innych jadących ulicą.

📢 Trzy nowe linie autobusowe będą jeździły po gminie Zielonki. Organizują komunikację wewnętrzną Nowe linie komunikacyjne w gminie Zielonki mają rozpocząć kursy w drugiej połowie kwietnia. Samorządowcy zaplanowali codziennie 45 nowych kursów (każda z tych linii po 15 kursów) wewnątrz gminy. Autobusy pojadą przez większość miejscowości. 📢 Kraków. Grób Pański u pijarów jest już gotowy, a w nim - wartości, które gubimy i tracimy Udostępnione przez mieszkańców Krakowa i pomalowane na biało przedmioty codziennego użytku oraz manekiny głowy znalazły się w Grobie Pańskim u pijarów w Krakowie. - Motyw przewodni to wartości, którymi dobrze byłoby żyć w naszej codzienności, ale je gubimy, tracimy - mówi o. Piotr Wiśniowski, autor tegorocznej aranżacji Grobu Pańskiego w krypcie kościoła przy ul. Pijarskiej. Krypta zostanie otwarta dla wiernych w Wielki Piątek około godziny 17.

📢 Kraków. W parku przy Karmelickiej sadzą drzewa! Do otwarcia coraz bliżej W przyszłym parku im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej w Krakowie trwają nasadzenia drzew i krzewów. W kolorowym ogrodzie w samym centrum miasta pojawi się aż 125 drzew m.in. klonów, grabów, topoli, kasztanowców, dębów oraz drzewa owocowe: jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie, śliwy. Przypomnijmy, kiedyś był tu betonowy parking... Do otwarcia parku coraz mniej czasu.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!