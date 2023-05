Przegląd tygodnia z 28.05.2023 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 21.05 do 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.05 a 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ten produkt został wycofany ze sklepów Biedronka w całej Polsce! Wyrzuć lub zwróć do sklepu - prosi Biedronka”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 28.05.2023. 21.05 - 27.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ten produkt został wycofany ze sklepów Biedronka w całej Polsce! Wyrzuć lub zwróć do sklepu - prosi Biedronka Sieć Biedronka na swojej stronie internetowej opublikowała nowe ostrzeżenie. To komunikat Good Food Products SP. z o o. o wycofaniu ze sklepów w całej Polsce produktu. Produktu nie należy spożywać! - Osoby, które zakupiły produkt, proszone są o jego wyrzucenie lub zwrócenie do najbliższego sklepu - informuje w nowym komunikacie Biedronka. Każdy, kto zakupił wycofany produkt, może go zwrócić do sklepu Biedronka, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Czytaj więcej! 📢 Tak kibicowano Cracovii w meczu z Wisłą Płock. Zdjęcia Kibice Cracovii zobaczyli ostatni mecz ekstraklasy w trym sezonie. Cracovia mierzyła się z Wisłą Płock.

📢 Kraków. Świętowanie i sprawdzanie efektów zielonej metamorfozy ulicy Krupniczej Mieszkańcy zostali zaproszeni do wspólnego świętowania z okazji zakończenia projektu Zielona Krupnicza - i do sprawdzania efektów tego przedsięwzięcia. Kiermasz lokalnych wystawców, atrakcje dla dzieci czy piosenki Teatru Bagatela - oto co znalazło się w programie trwającego w sobotę (27 maja) Święta ulicy Krupniczej. Wodociągi Miasta Krakowa podczas całej imprezy serwują kranowiankę, czyli wodę z miejskiej sieci, tym razem prosto z beczkowozu zaparkowanego na rogu ul. Krupniczej i Loretańskiej. Dodatkowo wodociągowa maskotka Kropelka częstuje krówkami i pozuje do wspólnych zdjęć. Święto trwa do godz. 16.

Tygodniowa prasówka 28.05.2023: 21.05-27.05.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielkie chorwackie święto przy Bagrach. Muzyka, taniec i przede wszystkim piknik z tradycją i zwyczajami prosto z Chorwacji Tak dużej dawki kultury i zwyczajów chorwackich chyba nie ma nigdzie indziej jak tylko na Pikniku Chorwackim, który już trzeci raz został zorganizowany we wschodniej części Parku Bagry Wielkie. Muzyka grana na żywo, zawody żeglarskie, warsztaty teatralne, konkursy dla dzieci, a także parada dalmatyńczyków - to zaledwie część atrakcji, które przygotowano dla gości Pikniku Chorwackiego w ostatni weekend maja. Wydarzenie jest organizowane przez Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Kiedy pogrzeb Kacpra Tekieli, który zginął w Alpach? Znamy datę i miejsce uroczystości pogrzebowej męża Justyny Kowalczyk Ponad dwa i pół roku temu Justyna Kowalczyk wyszła za Kacpra Tekielę. W czwartek 18 maja 2023 roku z Alp szwajcarskich dotarła tragiczna wiadomość o śmierci w lawinie jej męża, znanego alpinisty i instruktora wspinaczki sportowej, który zginął dzień wcześniej porwany przez lawinę. Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb męża Justyny Kowalczyk? Poznaliśmy datę i miejsce uroczystości pogrzebowej Kacpra Tekieli. 📢 Kossakówka- reaktywacja. W willi Kossaków znów "zamieszkają" Kossakowie „Zbuduję świecką kaplicę rodziny Kossaków” – deklarowała kilka dni temu Maria Anna Potocka, dyrektorka MOCAK-u, która w ciągu dwóch najbliższych lat ma stworzyć w willi Kossaków muzeum poświęcone artystycznej rodzinie. Wypowiadając przytoczone słowa, Maria Anna Potocka, odbierała promesę dotyczącą finansowania remontu i przystosowania Kossakówki do celów muzealnych udzielonej przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. To ostatnia chwila, by go ratować - mówią wszyscy, którzy mieli okazję widzieć budynek. A - sądząc po reakcjach krakowian na pomysły związane z tym, jak zaaranżować to miejsce - siedziba Kossaków jest bliska sercom mieszkańców.

📢 Pięknieje najwyżej położony stadion w Krakowie. Mieszkańcy chętnie odwiedzają to miejsce ZDJĘCIA Na ukończeniu jest modernizacja budynku zaplecza przy dawnym stadionie Korony na Wzgórzu Lassoty w Podgórzu. To bardzo malowniczo usytuowany obiekt sportowy, najwyżej położony stadion w całym Krakowie. Centrum Sportu Parkowa jest ogólnodostępne. Krakowianie chętnie więc korzystają z boisk i wypoczywają na tym terenie, opalając się w słoneczne dni. W planach jest jeszcze budowa oświetlonej bieżni dla biegaczy. Warunkiem jest znalezienie pieniędzy na to przedsięwzięcie.

📢 Ile trzeba zapłacić za polskie truskawki? Sprawdziliśmy ceny na Starym Kleparzu ZDJĘCIA Maj to sezon na truskawki. Sprawdziliśmy na Starym Kleparzu, ile trzeba zapłacić za te wyczekiwane owoce. Ceny zależą od gatunku, wielkości, miejsca upraw. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jaką kwotę trzeba zarezerwować na polskie truskawki.

📢 W czerwcu rusza budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Ważna decyzja w sprawie wycinki drzew W czerwcu ma się rozpocząć budowa linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Mieszkańcy protestują przeciwko dużej wycince drzew przewidzianej w związku z tym przedsięwzięciem. W urzędzie zadecydowano, że podczas prac usunięcie każdego drzewa będzie rozpatrywane indywidualnie, tak by uchronić jak najwięcej zieleni. 📢 Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 - arkusz CKE, zadania, ODPOWIEDZI. "Egzamin był dość prosty" Po egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, przyszedł czas na matematykę. To właśnie z "królową nauk" uczniowie zmierzyli się 24 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz z zadaniami. Sprawdź, jak ci poszło. U nas znajdziesz odpowiedzi i rozwiązania zadań z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. 📢 Kraków. Tak ma wyglądać park przy Forcie w Bronowicach. Do 4 czerwca można zgłaszać uwagi do II etapu Do 4 czerwca można zgłaszać uwagi do II etapu Parku Bronowickiego. - W projekcie skupiono się na stworzeniu miejsca wypoczynku i sąsiedzkiej integracji poprzez uporządkowanie terenu oraz wprowadzenie elementów małej architektury: w tym ławek, koszy na śmieci, leżaków, hamaków, stołów piknikowych, huśtawek dla dorosłych oraz montaży urządzeń sportowych - pisze ZZM. Na dołączonych wizualizacjach możecie zobaczyć jak ma wyglądać park przy forcie.

📢 Noc Klasyków wróciła do Krakowa. Zobaczcie jakie fury zjechały pod Tauron Arenę Odbyła się inauguracja kolejnego sezonu czwartkowych spotkań Krakowskich Klasyków Nocą przed Tauron Areną Kraków. Przy ulicy Lema w Krakowie pojawiło się wiele znakomitych pojazdów, rarytasów dla miłośników motoryzacji i historii motoryzacji. Samochody można było podziwiać zewnątrz i wewnątrz. Zobaczcie te cudeńka w naszej galerii. 📢 W krakowskiej Alei Gwiazd odsłonięto gwiazdę Jana A.P. Kaczmarka Na bulwarze Czerwieńskim u stóp Wzgórza Wawelskiego w czwartek, 25 maja, odsłonięta została gwiazda i odcisk dłoni wybitnego kompozytora, laureata Oscara – Jana A.P. Kaczmarka. - To niewiarygodne, będę sąsiadem Wawelu. Obok Wisła i cała historyczna kraina zapierająca dech w piersiach - napisał Jan A.P. Kaczmarek w liście odczytanym przez jego żonę Aleksandrę Twardowską-Kaczmarek. 📢 Kraków. Bank znów szuka kupca na nieruchomość przy Rynku Głównym - z ceną o obniżoną o kilka milionów Bank Pekao S.A. kolejny raz szuka kupca na zabytkową czteropiętrową kamienicę na rogu ulicy Szewskiej i Rynku Głównego w Krakowie. Opublikowane głoszenie o sprzedaży nieruchomości opatrzył dopiskiem "Nowa cena". Gdy poprzednio - w połowie ubiegłego roku - bank wystawił kamienicę (która oryginalnie złożona była z dwóch oddzielnych budynków) na sprzedaż, cena wywoławcza wynosiła 57 mln zł. Teraz jest to o kilka milionów mniej: 49,5 mln złotych. Zgodnie z planem miejscowym nabywca będzie mógł tu urządzić np. hotel, hostel lub pensjonat.

📢 Krakowska straż pożarna obchodzi 150-lecie istnienia. "Wszyscy wiemy, jak bardzo Polacy szanują straż pożarną" Krakowska straż pożarna świętowała jubileusz 150-lecia działalności. Z tej okazji w czwartek, 25 maja, odbyły się okolicznościowe uroczystości w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godz. 11. w Bazylice Mariackiej. Następnie na Rynku Głównym w Krakowie odbył się uroczysty apel podczas którego wręczono odznaczenia i awanse. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych. – Dziś Kraków powierza opiece straży pożarnej nie tylko swoich mieszkańców, ale też miliony gości oraz bezcenne skarby dziedzictwa historycznego - mówił prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

📢 Pracownica banku oszukała klientów banku w Zakopanem i Krakowie na co najmniej półtora miliona złotych. Grozi jej 10 lat więzienia Funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu, zatrzymali 34-letnią kobietę, która będąc doradcą klienta jednego z banków, oszukała klientów na co najmniej 1,5 mln zł. Podejrzana trafiła na trzy miesiące do tymczasowego aresztu. Grozi jej nawet 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.

📢 Nostalgiczny powrót do kolorowych lat 60. W pierwszy weekend czerwca IV Korowód Nowohucki i Nowa Huta Retro Fest W pierwszy weekend czerwca Nowa Huta cofnie się w czasie do kolorowych i radosnych lat 60. Dzielnicą zawładną rytmy twista i boogie-woogie, na ulice powrócą przodowniczki pracy: architektki, murarki, artystki, a na placu Przy Poczcie – odbędzie się potańcówka. Wszystko za sprawą IV Korowodu Nowohuckiego oraz wydarzeń w ramach Nowa Huta Retro Festu. 📢 Kraków. Koperty na Krupniczej, a czy nie miał to być deptak bez samochodów? Na wyremontowanym już odcinku Krupniczej, od Teatru Bagatela do ul. Loretańskiej, wymalowano... koperty do parkowania. A przecież ta przestrzeń miała być wolna od samochodów. Pojawiły się ławki, drzewa, nowy bruk, a tymczasem mieszkańcy dziwią się, że stworzono miejsca do pozostawiania aut. Pytamy Zarząd Dróg Miasta Krakowa skąd ten pomysł? Jednym to nie przeszkadza, innych razi.

📢 Kraków. Oleandry w ruinie. Tak zapuszczono Muzeum Czynu Niepodległościowego Prawie 200 eksponatów z Muzeum Czynu Niepodległościowego trafiło nieco ponad miesiąc temu do magazynów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Przed całkowitą dewastacją uratowane zostały cenne muzealia, ale w tragicznym stanie jest także sam budynek na Oleandrów 3. Tak wyglądały wnętrza muzeum prowadzonego przez Krystiana Waksmundzkiego tuż przed egzekucją postanowienia ministra kultury.

📢 Duża zmiana! Oszklony stadion Wisły Kraków już prawie gotowy na igrzyska europejskie ZDJĘCIA Do finiszu zbliżają się prace związane z przebudową Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie, który za niespełna miesiąc ma być areną ceremonii rozpoczęcia Igrzysk Europejskich 2023. W efekcie przeprowadzonych prac zmienił się przede wszystkim wygląd elewacji sportowego obiektu.

