Przegląd tygodnia z 21.11.2021 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 14.11 do 20.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Kraków, 21.11.2021. 14.11 - 20.11.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Takie pieniądze dostaną emeryci od nowego roku - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Oferty obiadów domowej roboty do 15 zł. Gołąbki, bigos, pierogi i więcej innych potraw można znaleźć na małopolskim e-bazarku. Potrawy przygotowują Koła Gospodyń Wiejskich z Małopolski, a ceny gotowych produktów to np. 70 groszy za sztukę pieroga z kapustą czy 9 zł za półkilogramową porcję łazanek. Przejdź do galerii i zapoznaj się z ofertą małopolskiego e-bazarku.