Przegląd tygodnia z 14.05.2023 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 7.05 do 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Kraków, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Osiedle Willowe zatopione w zieleni. Tutaj wciąż kultywuje się nowohucką tradycję ZDJĘCIA Osiedle Willowe to jedno z nielicznych miejsc w Krakowie, gdzie do dziś odzież i pościel suszy się na podwórku. Dwa lata temu w ramach rewitalizacji podwórka pojawiły się słupki na pranie. Tradycja suszenie prania na zewnątrz kultywowana jest tam do dzisiaj. Osiedle Willowe to jedno z najbardziej zielonych osiedli nie tylko w Nowej Hucie, ale i w Krakowie. Sami zobaczcie! 📢 Tak włamywacze oznaczają mieszkania. Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie [14.05.2023] Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki!

📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. To idealne miejsce, by wyjechać na weekend! 14.05 Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 Ale oferta z Urzędu Pracy w Krakowie. Można zarobić ponad 20 tysięcy złotych! Oferty w maju 2023 Bardzo dobrze płatna praca w Krakowie jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba przeglądać wielu różnych portali ogłoszeniowych, żeby na coś trafić. Wystarczy sprawdzić oferty, publikowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Można tam znaleźć prawdziwe perełki, z zarobkami po kilkanaście, a nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. Na jakich stanowiskach można tyle zarobić i jakie wymagania mają pracodawcy? Zobacz najlepsze oferty pracy w Krakowie i okolicy.

📢 Teddy Bear Game na stadionie Cracovii - misie latały w powietrzu Po raz drugi Cracovia zorganizowała akcję Teddy Bear Game. Nikt poza nią w Polsce tego nie robi. Znana z lodowisk impreza polega na rzuceniu pluszaków po bramce dla "Pasów". Stało się to dopiero po meczu, bo Cracovia przegrała 0:1. 📢 Duża zmiana dla kierowców w Krakowie. Otwarto część tunelu na ulicy Opolskiej. Budowa trwa, ale można już jeździć. Zdjęcia Kierowcy mogą już korzystać z jednej z komór tunelu realizowanego wzdłuż ul. Opolskiej w ramach budowy linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. W pierwszym etapie podziemną konstrukcję udostępniono dla ruchu w kierunku Nowej Huty. 📢 Runmageddon Kraków 2023. W sobotnie popołudnie przeszkody pokonywały dzieci i całe rodziny ZDJĘCIA W sobotnie popołudnie na trasy wokół Tauron Areny wybiegły dzieci oraz ich rodzice. W Runmageddon Kraków 2023 przyszła bowiem pora na rywalizację w kategoriach Kids i Family by Flis. Było wiele wysiłku i mnóstwo zabawy, o czym możecie się przekonać, przeglądając zdjęcia uczestników biegów w naszej galerii. A to nie koniec atrakcji na dzisiaj.

📢 Przez Kraków przeszedł Marsz Azylanta. Zachęcano do adopcji zwierząt ze schroniska W sobotę, 13 maja, w Krakowie odbył się Marsz Azylanta. Uczestnicy wydarzenia przekonywali, że nie trzeba kupować psa czy kota, ponieważ czworonożnego przyjaciela można zaadoptować w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 📢 Juwenalia UEK 2023. Na scenie OKI, Chylińska i AronChupa. Tak bawili się studenci na Koncercie Głównym! Pierwszy tydzień Juwenaliów w Krakowie dobiega końca. UEKowe święto zwieńczył piątkowy koncert, w którym wzięło udział mnóstwo studentów i fanów występujących na scenie artystów. Zobaczcie, jak bawiła się publiczność na Kampusie UEK!

📢 Runmageddon Kraków 2023. Śmiałkowie rozpoczęli zawody w Tauron Arenie ZDJĘCIA Runmageddon Kraków 2023 ruszył na dobre. W sobotę wczesnym rankiem pod Tauron Areną stawili się śmiałkowie, którzy postanowili rywalizować w formule Rekrut i Rekrut Elite. Z przeszkodami, zmęczeniem i przeciwnościami losu mierzą się więc zarówno początkujący jak i zaawansowani. Runmageddon będzie się odbywał w Krakowie przez całą sobotę, terminarz imprezy prezentujemy poniżej, a w galerii możecie obejrzeć zdjęcia uczestników z dzisiejszego ranka.

📢 Kraków. Parkingowa samowolka na Zakrzówku. "Parkują na zieleni, kręcą bączki na dopiero co wykonanych ścieżkach". Dowody na zdjęciach Mieszkańcy zwracają uwagę, że osoby przyjeżdżające samochodami nad zalew Zakrzówek parkują pojazdy w miejscach niedozwolonych, niszczą nimi zieleń. Urzędnicy zapewniają, że zaprowadzą tam parkingowy porządek. 📢 Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Zobacz wnętrza Pałacu Biskupiego w Krakowie [13.05.2023] Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Runmageddon Kraków 2023. Pierwsza konkurencja w Tauron Arenie już za nami. ZDJĘCIA Wystartował Runmageddon Tauron Kraków 2023! W piątek odbyła się pierwsza konkurencja tego bardzo popularnego biegu z przeszkodami, która tym razem miała formułę Games. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników zawodów w naszej galerii. W sobotę od samego rana do późnego wieczora kolejne biegi wokół Tauron Areny Kraków, na których także nie zabraknie naszych fotoreporterów. Pełny harmonogram i mapka imprezy poniżej.

📢 Gang pseudokibiców związanych z Cracovią rozbity. Szef grupy przestępczej w areszcie 23 pseudokibiców usłyszało zarzuty handlu narkotykami. Wśród nich jest Mariusz Z., jeden z trzech braci, którzy swoje losy związali z kibolami Cracovii. Szef gangu pod koniec kwietnia tego roku trafił do aresztu tymczasowego. 📢 Duża awaria prądu w Krakowie, która może potrwać nawet do południa Mieszkańcy aż 8 ulic w Krakowie muszą się liczyć z utrudnieniami związanymi z dużą awarią prądu. Pracownicy zakładu energetycznego poinformowali, że prace, które prowadzą by uporać się z awarią powinny się zakończyć około godziny 11.45. Trwająca awaria prądu dotyczy ulic: Biskupińskiej, Bagrowej, Grochowej, Motylej, Glinianej, Łanowej, Lipskiej i Goszczyńskiego.

📢 Kraków. Aleja Róż w Nowej Hucie prawie gotowa. Czeka na... róże Chcieliśmy wykonać zdjęcia sadzenia róż na al. Róż w Nowej Hucie, ale jak nam powiedzieli robotnicy te... nie dojechały. Zapewne na dniach się pojawią, ale już aleja, wyremontowana wygląda zupełnie inaczej i może cieszyć oczy mieszkańców. Ma się tu jednak pojawić o wiele więcej niż nowy chodnik i miejsca dla zieleni. 📢 Weekend w Krakowie: Juwenalia, Targi BookGame, Warsztaty z Ewą Chodakowską. Co robić w dniach 12 do 14 maja? Oto najlepsze wydarzenia! Kolejny weekend maja oznacza kolejną dawkę fantastycznych wydarzeń! Kraków nie próżnuje - a wręcz przeciwnie! W dniach 12-14 maja w mieście odbędzie się masa ciekawych wydarzeń, a wśród nich wyczekiwane Juwenalia! Sami zobaczcie. 📢 Plac Grzegórzecki w Krakowie. Szykuje się wielka rewolucja koło Hali Targowej. Jeden kierunek na Grzegórzeckiej, drzewa na Blich Miejscy urzędnicy chcą budować zielony plac Grzegórzecki w pobliżu Hali Targowej. Pojawią się drzewa, krzewy, a także ławki. Inwestycja całkowicie przeorganizuje ruch samochodowy w tej części Krakowa. Przede wszystkim jednokierunkowa stanie się ulica Grzegórzecka. W części jeden kierunek zostanie wprowadzony również na zamkniętej obecnie ulicy Blich, na której Zarząd Zieleni Miejskiej planuje posadzić także drzewa.

📢 Od 11 czerwca kolejowa rewolucja w centrum Krakowa. Oddane zostaną tory dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej ZDJĘCIA W Krakowie na ukończeniu jest gigantyczna inwestycja kolejowa. Dzięki niej od 11 czerwca udostępnione zostaną dwie, a nie jak dotychczas jedna para torów przecinających centrum miasta. To pozwoli na rozwój i zwiększenie liczby kursów w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. 📢 Juwenalia UEK 2023. Noc Filmowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła tłumy studentów Juwenalia UEK 2023 trwają w najlepsze. We wtorek, 9 maja, odbył się długo wyczekiwany Przegląd Kapel Rockowych, dzisiaj na ul. Rakowickiej kolejny duży event, który i tym razem przyciągnął tłumy. Co się dzieje?

