Przegląd tygodnia w Krakowie, najważniejsze wydarzenia od 31.05 do 6.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Prezydent Duda znów jest na językach internautów. Wszystko za sprawą programu żartobliwie nazwanego "oczko plus". Andrzej Duda zapowiedział powstanie programu "Moja woda" na prowadzenie małej retencji wody, w ramach którego każdy Polak miałby obok domu oczko wodne. Stanisław Kosiniak-Kamysz zażartował, że może prezydent chce dawać jeszcze rybki do tego, a internauci już zabrali się za produkcję memów.

Rolkowisko w Arenie Głównej, kino samochodowe na parkingu zewnętrznym oraz foodtrucki w otoczeniu tak lubianego przez Krakowian Parku Lotników Polskich – to główne atrakcje weekendu 5-7 czerwca w ramach 6. urodzin TAURON Areny Kraków.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Główny Inspektorat Sanitarny w wyniku kontroli wycofał w ostatnich miesiącach szereg produktów, które trafiły na sklepowe półki. To nie tylko żywność, ale również suplementy, czy produkty codziennego użytku. Sprawdź, czy nie masz ich w swoim domu i zapoznaj się z ostrzeżeniami GIS i datą ważności produktów. Te artykuły nie spełniały norm i mogą być szkodliwe dla zdrowia. ZOBACZ O JAKIE PRODUKTY CHODZI

Matura dosłownie za kilka dni, a co po maturze? Gdzie na studia? Jakie kierunki są najbardziej oblegane, najchętniej wybierane przez najmłodsze pokolenie? Odpowiedź na to dają – a mogą też stanowić podpowiedź dla niezdecydowanych – wyniki ostatniej rekrutacji na studia. Od razu dodajmy, że na podium w ciągu dwóch ostatnich lat zaszła tylko minimalna zmiana: dwa z najpopularniejszych kierunków zamieniły się miejscami.

Temperatura powyżej 25 stopni Celsjusza, słońce, błękitne niebo. Warunki idealne do plażowania, więc krakowianie tłumnie wybrali się nad zalew Bagry. To jedno z ulubionych miejsc krakowian, a w sytuacji, gdy Zakrzówek cały czas jest zamknięty, właściwie jedyne miejsce do kąpieli w Krakowie. Zobaczcie, jakie tłumy pojawiły się na Bagrach!

Podczas gdy Rafał Trzaskowski prowadzi wyścig z czasem, podróżując po Polsce i zbierając podpisy pod swoją kandydaturą na prezydenta RP, internauci za nic mają jego starania. Obecny prezydent Warszawy padł ich ofiarą po raz pierwszy, gdy doszło do wielkiej awarii w stolicy. Teraz, gdy kandyduje na najwyższy urząd w państwie, ponownie wzięli go "na warsztat". Zobacz najlepsze, najciekawsze i najśmieszniejsze memy o Rafale Trzaskowskim!