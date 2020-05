Przegląd tygodnia w Krakowie, najważniejsze wydarzenia od 24.05 do 30.05.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.05 a 30.05.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Basia: Płakałam, kiedy dzieci spały. By nie widziały”?

Przegląd tygodnia Kraków od 24.05 do 30.05.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Basia: Płakałam, kiedy dzieci spały. By nie widziały Co może myśleć matka, kiedy jej kilkudniowe dziecko zanosi się od płaczu drugą godzinę, a pielęgniarki próbują znaleźć choć jedną żyłkę, która by nie pękła. Starają się kolejny raz i kolejny wkłuć igłę w rączki, nóżki, główkę dziecka. - Modliłam się tylko o jedno, by to się skończyło, żeby synek jakimś cudem przestał odczuwać ból. Chciałam być na jego miejscu. Zrobiłabym wszystko, by tak się stało - opowiada Basia. W jej domu na COVID-19 chorowało osiem osób, w tym jej dwoje dzieci; niespełna dwuletni Maciuś i nowo narodzony Wojtuś. 📢 Czarny scenariusz dla Krakowa: tysiące firm przetrwa kryzys, ale zostanie bez klientów. Rząd im nie pomoże. Lepsze wieści dla Podhala Kraków po pandemii czeka dramat. To efekt potężnego uzależnienia miasta od turystów zagranicznych. W ostatnich latach napędzali oni nie tylko turystykę (wytwarzającą aż 10 proc. lokalnego PKB), ale i wiele innych branż, od gastronomii, handlu, targów i konferencji po transport, usługi i rzemiosło, a nawet przemysł. – Myśmy zrobili, co w naszej mocy, by wszystkie firmy w Krakowie – a jest ich ponad 145 tysięcy – przetrwały najtrudniejszy czas. Ale część z ich właścicieli musi sobie uświadomić, że przez najbliższy rok, albo i dwa mogą zostać bez klientów. Czyli oni już dziś muszą myśleć o zmianie modelu biznesowego, bo poprzedni zwyczajnie nie daje szans na przetrwanie – mówi Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, rodem z Krakowa.

📢 Kraków. Targ Pietruszkowy przeżył pandemię. CENY 30.05 Targ Pietruszkowy w Krakowie słynie z ekologicznych produktów. Zlokalizowany pod 'Koroną" przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie plac w ciągu kilku lat istnienia dochował się stałych klientów, których nie przegoniła nawet pandemia! Tygodniowa prasówka 24.05-30.05.2020 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Park Gródek w Jaworznie to polskie Malediwy! Turyści są zachwyceni Lazurowa woda, strome klify, małe wysepki... Nie, wbrew pozorom nie chodzi tutaj o żadne tropiki. Tak pięknie jest w jaworznickim Parku Gródek. Na to miejsce często mówi się, że to taka mała „Chorwacja". Ale internauci już znaleźli nowe określenie dla Parku Gródek w Jaworznie. "Jak Malediwy!" - mówią zachwyceni.

📢 Kraków. Kolejny wielki hotel wyrasta w bezpośrednim sąsiedztwie Błoń [ZDJĘCIA] To już kolejna ogromna inwestycja tuż obok krakowskich Błoń. Nieopodal stadionu Wisły powstaje 6-piętrowy hotel. Jak zapowiadał przed rokiem inwestor, w środku będą 263 pokoje, ponadto basen, pomieszczenia fitness, restauracja, sale konferencyjne. 📢 Kraków. Gdzie na spacer z rodziną? 10 pomysłów: Kraków i okolice Kraków. Gdzie na spacer z rodziną? Jeśli czasem zadajecie sobie to pytanie, to może przydatne okażą się nasze propozycje. Mieliśmy wskazać 10 spacerowych tras w Krakowie i okolicach, ale jak się wczytacie - przekonacie się, że jest ich więcej, bo do tematu podchodziliśmy wielowariantowo. 📢 Wszystko na swoim miejscu. Wróciły kiełbaski z nyski! [ZDJĘCIA] Wróciła współczesna legenda i jeden z najlepszych smaków ulicznej gastronomii Krakowa. Gdy gospodarka kolejnymi etapami się odmraża - odmroziły się i słynne kiełbaski z nyski. Znów można je kupić w stałym miejscu, obok Hali Targowej.

📢 Nauczyciele po lekcjach chodzili na truskawki MEMY Nauczyciele będą zbierać truskawki? Na taki pomysł wpadł minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, a mówił o nim na antenie radia RMF FM. W swoim apelu zachęcał nauczycieli i bezrobotnych, by wparli swoimi siłami rolników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji m.in. ze względu na brak rąk do pracy. Co na to nauczyciele? Szef ZNP Sławomir Broniarz wypowiedź ministra ocenił jako "głupią" i "arogancką", natomiast internauci, jak zwykle, stworzyli memy. Zobacz najlepsze w galerii zdjęć. 📢 Polska zwycięska w walce z wirusem. TVP wywołało MEMY Koronawirus w Polsce nie odpuszcza, statystyki nie kłamią, a wirusolodzy apelują, że znoszenie obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej niekoniecznie musi być dobrym pomysłem. Tymczasem "Wiadomości" TVP ogłosiły 26 maja - "Polska wygrywa z koronawirusem". Jak łatwo się domyślić, materiał Telewizji Polskiej stał się inspiracją dla internautów, którzy zaczęli publikować w sieci memy.

📢 Memy o maturze 2020. Najlepsze i najśmieszniejsze memy o egzaminach maturalnych. Zobacz śmieszne obrazki o maturach z sieci [29.05] Już niedługo rozpocznie się wyczekiwany przez wszystkich maturzystów egzamin dojrzałości, czyli matura. Z tej okazji, na rozluźnienie atmosfery, przedstawiamy najlepsze memy maturalne! Zobaczcie, co o nadchodzących maturach myślą internauci. 📢 Premier Mateusz Morawiecki pod ostrzałem internautów. Udowadnia, że są równi i równiejsi? [MEMY] [29.05.] Premier Mateusz Morawiecki znowu podpadł internautom. Tym razem wraz ze swoimi współpracownikami wybrał się do restauracji, w której, nie zważając na obostrzenia delektował się kawką i ciepłym posiłkiem. "Nie przestrzega zasad, które sam uchwalił!" - uważa wielu. Zdjęcia zamieszczone przez premiera na Twitterze wywołały prawdziwą burzę. Od tego momentu już niewiele było potrzeba, aby internauci zabrali się za robienie memów. Zebraliśmy dla was te najlepsze!

📢 Od lipca większa strefa płatnego parkowania. To decyzja z 2019 roku Od lipca krakowska strefa płatnego parkowania poszerzy się o nowe obszary. Dla tych, którym wydaje się to zaskoczeniem, przypominamy, że taką decyzję radni podjęli w lipcu zeszłego roku, ale część poszerzenia została wtedy odłożona w czasie. Teraz ten czas właśnie nastał. 📢 Kraków. Kierowcy grożą blokadą dróg. Urzędnicy przekonują, że gdyby nie wprowadzane zmiany, to doszłoby do paraliżu komunikacyjnego Ogromne emocje wśród mieszkańców wywołała debata poświęcona komunikacyjnej rewolucji wprowadzanej przez urzędników na krakowskich ulicach. Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, przekonywał, że gdyby miasto nie zrobiło więcej miejsca dla rowerzystów i pieszych to miastu groziłby komunikacyjny paraliż. Mieszkańcy są oburzeni, że zmiany są wprowadzane bez wcześniejszych konsultacji społecznych i wydawane są na to publiczne pieniądze. Urzędnicy tłumaczą, że musieli działać szybko, bowiem takie postępowanie wymogła sytuacja związana z pandemią koronawirusa.

📢 Co z północną obwodnicą Krakowa? Czas na uwagi mieszkańców Do 23 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski i uwagi w ramach ponownej oceny wpływu budowy północnej obwodnicy Krakowa na środowisko. To ostatnia prosta przed wydaniem pozwolenia na budowę. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawca czeka już z gotowym sprzętem do rozpoczęcia prac. 📢 Kraków. Kolejne opóźnienie w przebudowie placu Biskupiego. Tym razem pojawiły się problemy związane z pandemią koronawirusa [ZDJĘCIA] 29.05 Termin zakończenia przebudowy placu Biskupiego znów się przesunął. Tym razem urzędnicy wyjaśniają, że pojawiły się problemy związane z dostawą materiałów z powodu pandemii koronawirusa. 📢 Pięć kilometrów od Rynku, czyli krakowski azyl prezydenta Andrzeja Dudy [29.05.] Zaciszne miejsce na Prądniku Białym, kilka kilometrów od Rynku Głównego. Prezydent Andrzej Duda i jego żona kupili w Krakowie ok. 150-metrowy apartament. Stare mieszkanie w szarym, czteropiętrowym bloku, zostawili córce. Z nowego, luksusowego mieszkania będą mieć do niej nie więcej niż 10 minut spacerem. Poznajcie okolicę, gdzie para prezydencka spędzi emeryturę.

📢 Odkryto kolejny fragment mostu na Krakowskiej. Prace znów się wydłużą? Podczas prac związanych z przebudową ulicy Krakowskiej odkryto kolejny fragment dawnego mostu. Oznacza to interwencję służb konserwatorskich i prawdopodobnie kolejne wydłużenie terminu ukończenia tej inwestycji. 📢 Kraków. Powódź w bloku! Wlała się rzeka z pękniętej rury. Mieszkańcy bez pomocy! Do bloku przy ulicy Włodkowica wdarła się woda. Jak twierdzą mieszkańcy, z przewierconej przez robotników rury, która znajduje się pod remontowaną w pobliżu drogą. Lokatorzy twierdzą, że nie doczekali się pomocy. Na zdjęciach widać jak mieszkanki budynku same łopatami i wiadrami walczyły z awarią. Widać też straty jakie wyrządziła woda. Pytamy służb dlaczego doszło do takiej sytuacji? 📢 Ranking miast przyjaznych kierowcom. Kraków na końcu Portal Oponeo.pl przygotował swój doroczny ranking miast przyjaznych kierowcom. W stosunku do poprzedniego rankingu Kraków spadł w nim o dwa miejsca - z czwartego na szóste, czyli przedostatnie. Wpływ na to ma przede wszystkim podniesienie opłat w strefie płatnego parkowania (SPP) oraz wydłużenie strefy do soboty. Kraków jest też miastem, gdzie jeździ się najwolniej.

📢 Kraków. Otwarcie nowego Lidla. Kolejki ustawiały się od świtu [ZDJĘCIA] W czwartek rano (28 maja), Lidl otworzy swój nowy obiekt w Krakowie, na terenie Osiedla Centrum E11. To już 20 obiekt tej firmy w stolicy Małopolski. Sklep popularnej sieci marketów zaczął działać o godzinie 6 z uwzględnieniem środków ochrony i bezpieczeństwa stosowanych we wszystkich sklepach sieci. Już przed otwarciem przed wejściem ustawiła się kolejka klientów. Zobaczcie, jak wyglądały pierwsze zakupy w nowootwartym Lidlu. Zapraszamy do galerii.

Rząd znosi kolejne ograniczenia.