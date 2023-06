Przegląd prasy z tygodnia 25.06.2023. Co działo się w Krakowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gwiazdy krakowskich Wianków zaśpiewały pod Wawelem. Tak było”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gwiazdy krakowskich Wianków zaśpiewały pod Wawelem. Tak było Miuosh, Kasia Lins, Piotr Zioło, Julia Pietrucha to gwiazdy, które wystąpiły na Wiankach na scenie na Powiślu. Ale wieczorny koncert to nie koniec Wianków! 📢 Pogoda nie sprzyjała, ale wianki i tak powstały. Oto najpiękniejsze Krakowskie Wianki to wydarzenie związane z obchodami Nocy Kupały, a nieodłącznym elementem tej są plecione w kwiatów i roślin wianki. Plecenie wianków i wybór najpiękniejszych tradycyjnie odbył się podczas sobotnich krakowskich Wianków. 📢 Poważny wypadek na al. 29 listopada w Krakowie. Autobus zderzył się z samochodem osobowym Jak informuje Patrol 998 Małopolska, dziś rano na al. 29 listopada w Krakowie zderzył się autobus i samochód osobowy. Policja informuje zaś, że poszkodowana choć niegroźnie została pasażerka samochodu. Możliwe utrudnienia w ruchu.

Tygodniowa prasówka 25.06.2023: 18.06-24.06.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów. Ranking lodziarni lato 2023 Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie!

📢 Rejsy wycieczkowe Wisłą z Oświęcimia do Krakowa. Nowa atrakcja turystyczna. Takich widoków nie ogląda się na co dzień. Zobaczcie zdjęcia To może być nowy hit turystyczny w regionie. Mowa o rejsach wycieczkowych po Wiśle z Dworów pod Oświęcimiem. Jest kilka możliwości, w tym do Krakowa lub Tyńca i z powrotem. Podróż jest okazją do zobaczenia niecodziennych widoków Wawelu czy klasztoru w Tyńcu z perspektywy rzeki i przeżyć chociażby śluzowania w Borku Szlacheckim na śluzie o najwyższym spadzie w Polsce. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia 📢 Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Krakowie w I połowie 2023 roku. Hanna i Jakub na czele zestawienia. A wśród najrzadszych - Noe Dla chłopca Jakub, a dla dziewczynki Hanna - takie imiona były dotąd najczęściej wybierane w pierwszym półroczu 2023 roku dla nowo narodzonych dzieci w Krakowie. Jakie jeszcze są największe hity 2023 wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane, z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich, a także pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek.

📢 Krakowskie Wianki 2023 już w sobotę. Będzie się działo! Gdzie i o której? Program koncertów Koncerty plenerowe, uliczne granie, konkurs na najpiękniejszy wianek, piknik dla rodzin - w sobotę (24 czerwca) krakowskie Wianki. Główna scena stanie na Powiślu, ale koncertów będzie można posłuchać w różnych punktach miasta. Sprawdziliśmy, gdzie być, czego nie przegapić. 📢 Kraków. Boiska na Rynku Głównym już gotowe. Od soboty zapowiadają tam wielkie emocje w ramach igrzysk europejskich W piątek, 23 czerwca, na Rynku Głównym od strony Ratusza prowadzone są ostatnie prace związane z budową boisk do padla i teqballa. Od soboty, 24 czerwca, kibice będą mogli tam zobaczyć rywalizację w tych dyscyplinach w ramach trwających III Igrzysk Europejskich 2023 Kraków-Małopolska. Organizatorzy zapowiadają, że będzie można liczyć na wielkie emocje w pięknej scenerii zabytkowego Starego Miasta.

📢 Oto licea marzeń. TOP 10 najbardziej obleganych ogólniaków w Krakowie w rekrutacji 2023 W najpopularniejszych krakowskich liceach o jedno miejsce ubiega się średnio ok. 2,5 kandydata. Wnioski do liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia można było składać do 19 czerwca. Najwięcej chętnych jest do IV LO, a największa konkurencja - w przypadku klasy dla przyszłych techników programistów w Technikum Łączności nr 14: o jedno miejsce walczy tu prawie 10 osób. 📢 Rajd zabytkowych samochodów wyruszył z Krakowa. Co za okazy! Po rocznej przerwie na trasy Małopolski znów wyruszą załogi, startujące w Rajdzie Polskim Historycznym. 11 edycja zawodów, które rozgrywane są w dniach 22-25 czerwca, będzie finałową Rundą Pucharu Polski w Historycznych Rajdach na Regularność. Rajd wyruszył sprzed TAURON Areny Kraków.

📢 Gdzie nad wodę w Małopolsce? Najpiękniejsze kąpieliska, które warto odwiedzić. Godziny otwarcia, adresy, warunki. Tu czuwa sanepid W Małopolsce jest 18 kąpielisk, nad którymi czuwa sanepid. W nich badana jest woda i w sezonie kąpielowym można liczyć, że są tam ratownicy. Dzięki temu jest tam bezpiecznie i wybierając się na plażowanie i kąpiele, lepiej właśnie tam jeździć. Najwięcej kąpeilisk jest w okolicach Krakowa, mniej w okolicach Tarnowa i Sącza. Na tym tle wyróżnia się niewielka Trzebinia, gdzie są dwa bardzo fajne akweny. 📢 Zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie pojawi się nowy proboszcz? Sprawdź listę zmian Krakowska kuria ogłosiła - jak co roku przed wakacjami - zmiany personalne wśród duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej. Wiadomo już, gdzie pojawią się nowi proboszczowie i administratorzy parafii. Ogłoszone zmiany dotyczą także wikariuszy oraz księży, którym powierzono szczególne funkcje i obowiązki. - Tam, gdzie idziemy wiernie za Chrystusem, tam na pewno zawsze możemy cieszyć się Jego błogosławieństwem mówił abp Marek Jędraszewski, dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej.

📢 Najtańsze aquaparki w Polsce. Gdzie zabawa kosztuje najmniej? Który aquapark jest najtańszy dla rodzin z dziećmi? Aktualny ranking cenowy Aquaparki to najlepsze lekarstwo na upał. Parki wodne oferują wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, od zjeżdżalni przez pirackie statki po strefy relaksu i SPA. Dzięki temu nadają się świetnie jako atrakcja na weekend dla całej rodziny. Niestety, zabawa w aquaparku nie zawsze jest tania. Wybraliśmy 10 najlepszych polskich aquaparków, sprawdziliśmy cenniki i stworzyliśmy aktualny ranking cenowy najtańszych parków wodnych. Sprawdźcie, gdzie godzina zabawy kosztuje grosze. 📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski na zgrupowaniu w Krynicy-Zdroju. Piękne dziewczęta odkrywają Małopolskę Już 16 lipca poznamy nową Miss Polski. Wybrana zostanie ona spośród 32 kandydatek podczas wielkiej gali, która odbędzie się w Amfiteatrze parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. W Krynicy-Zdroju trwa już zgrupowanie pretendentek do korony. Kandydatki ćwiczą do konkursu, uczestniczą w sesjach fotograficznych i odkrywają Małopolskę. Były m.in. w Bobowej, Muszynie, Nowym Sączu i Krakowie.

📢 Wakacje oznaczają setki nowych przyjęć zwierzaków do schroniska przy ul. Rybnej w Krakowie. Zobaczcie jakie słodziki czekają na adopcję W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej w Krakowie w okresie wakacyjnym co roku powtarza się ten sam scenariusz. Miesiące czerwiec, lipiec i sierpień oznaczają wiele nowych przyjęć zwierząt, a w szczególności psów, kotów i gryzoni. Jakie są tego przyczyny? Wyjazdy na wakacje, wyjazdy za granicę do pracy, czy też brak możliwości kosztownego leczenia swojego pupila. Kinga Osuch z Krakowskiego Towarzystwa Opieki na Zwierzętami wylicza jakie wsparcie dla schroniska jest teraz najbardziej potrzebne.

📢 Będą roszady miejsc parkingowych, wycinka i nowe nasadzenia i przede wszystkim nowe torowisko. Prace na ul. Kościuszki jeszcze w tym roku Koniec z ogromnymi dziurami na drodze i tragicznym stanem torowiska na ulicy Kościuszki. Jak zapewnia Zarząd Dróg Miasta Krakowa, prace na ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki rozpoczną się jeszcze w tym roku i będą trwały około 12 miesięcy. Urzędnicy wyjaśniają co się stanie z drzewami, które tam rosną, a także wyliczają, ile nowych miejsc parkingowych się tam pojawi. Póki co, trwa wybór wykonawcy tej inwestycji, a zaraz po nim odbędzie się również spotkanie informacyjne dla mieszkańców.

📢 Ulewa i burza w Krakowie. Miasto spowite mrokiem. Zobaczymy ile to potrwa? Poranne słońce zniknęło, nad Krakowem zjawiły się potężne chmury. Chwilę później lunęło, i to porządnie. Słychać grzmoty. Burze zapowiadane były już od kilku dni, ale skończyło się na fali upałów. Teraz już jednak pogoda radykalnie się zmieniła. Zobaczymy, czy będzie to przelotna sprawa, czy jak to bywało już nie raz - ulice Krakowa zamienią się w potoki, bo studzienki nie wytrzymają. Póki co, jak informuje straż pożarna, poranne opady nie spowodowały w Krakowie i okolicy żadnych poważniejszych szkód. 📢 Kraków. Na Zakrzówku sypią się mandaty. Straż miejska wlepiła już ponad pół tysiąca Wraz z nadejściem letnich temperatur patrole straży miejskiej regularnie kontrolują Park Zakrzówek. Strażnicy zwracają szczególną uwagę na wykroczenia związane z niestosowaniem się do przepisów zawartych w regulaminie parku, ale także kontrolują teren pod kątem przewinień popełnianych przez kierowców. W związku z tym, w okresie od 1 maja do 20 czerwca br. ujawnili 793 wykroczenia. W tym ponad 60 we wtorkowy upalny dzień 20 czerwca. Na kąpiele na Zakrzówku zezwolono 1 czerwca, ale dopiero 22 czerwca oficjalnie otwarto kąpielisko z ratownikami. Jakie wykroczenia nad zalewem są popełniane najczęściej?

📢 Wietrzenie magazynu Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. 15 procent zniżki na cały asortyment Dwa dni - 23 i 24 czerwca - potrwa akcja wyprzedaży powojskowego sprzętu i ubrań, którą organizuje krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego. Przy ul. Księży Pijarów 3 w Krakowie na nabywców będą czekać przecenione o 15 procent m.in. dresy "ferdki", manierki i hełmy, będzie okazja kupić ze zniżką drewniane skrzynie, taborety, porcelanę... Podczas wyprzedaży zakupy będzie można zrobić w piątek od 9 do 17 i w sobotę między 9 a 13. Zyski ze sprzedaży AMW przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. 📢 Zakrzówek oficjalnie otwarty! Budowa kąpieliska wywoływała w Krakowie wiele emocji. To jest jednak przepis na hit lata 2023 Od dziś mieszkańcy Krakowa mogą oficjalnie już korzystać z najbardziej atrakcyjnego kąpieliska w Krakowie, które jest strzeżone przez ratowników. Część krakowskich aktywistów ma sporo zastrzeżeń, co do kąpieliska odnośnie stanu bezpieczeństwa tego miejsca i czystości wody. Urzędnicy zapewniają jednak, że kąpielisko jest bezpieczne a woda nadaje się do kąpieli, co potwierdza sanepid. - Zakrzówek to też jedno z najczęściej kontrolowanych miejsc w Krakowie przez strażników miejskich - zapewnia Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

