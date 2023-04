Przegląd prasy z marca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Krakowie?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „10 rzeczy po których poznasz, że już długo mieszkasz w Krakowie! 1.04.2023”?

Przegląd marca 2023 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 10 rzeczy po których poznasz, że już długo mieszkasz w Krakowie! 1.04.2023 Nie każdy ma zaszczyt być krakusem z dziada pradziada. Są wśród nas tacy, którzy przyjechali do stolicy Małopolski kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Po czym poznać upływ czasu? Najlepiej go widać po zmianach, jakie zaszły w mieście i jego infrastrukturze. Zobaczcie, jak rozpoznać, że już długo mieszkacie w Krakowie! 📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 1.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 1.04.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

Prasówka kwiecień Kraków: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowy park handlowy otwarty na północy Krakowa przy drodze do Zielonek To pierwszy Vendo Park w stolicy Małopolski. Obiekt zlokalizowany jest pomiędzy dwoma popularnymi dyskontami spożywczymi i tworzy kompleks ze swoim asortymentem drogeryjnym, odzieżowym czy wyposażenia domu. Mieszkańcy północnej części miasta mogą już korzystać z obiektu przy ul. Glogera 24. Na działce o powierzchni ponad 9 200 mkw. powstał Vendo Park, w którym na 3 tys. mkw. mieszą się sklepy: TEDi, KiK, Kakadu, Dealz oraz DM Drogerie. Do dyspozycji klientów przygotowano 70 bezpłatnych miejsc parkingowych.

📢 Tak wygląda życie za więziennymi murami. Zakłady karne w Trzebini, Wadowicach i Tarnowie od środka. Zdjęcia W Małopolsce jest kilka zakładów karnych. Dwa z nich funkcjonują w zachodnich rubieżach województwa, czyli Wadowicach i Trzebini. Zajrzeliśmy za mury, które nikt nie chce trafić, ale wielu musi tam żyć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ 31.03.2023 W tym roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Miasto planuje już kolejne trasy, które mają sprawić, że do miasta i w kierunku centrum będzie wjeżdżać mniej samochodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie nowe linie tramwajowe mogą powstać w Krakowie w najbliższych latach.

📢 Oto najtańsze mieszkania do kupienia w Krakowie! Ich cena nie przekracza 300 tysięcy złotych 31.03.2023 Ceny mieszkań w Krakowie spędzają sen z powiek zwłaszcza tym, którzy bardzo chcieliby mieć już swoje M. Obecnie z budżetem do 300 tysięcy złotych można liczyć na kupno mieszkania z raczej niewielkim metrażem. Część z oferowanych na sprzedaż lokali wymaga remontu lub wykończenia, jednak wśród nich są też takie, do których można wprowadzać się od razu po dodaniu jedynie kilku osobistych akcentów. Zobaczcie przegląd ofert. 📢 Osiedle grozy w samym centrum Krakowa! Był plan na eleganckie osiedle, jest wstyd 31.03.2023 Niemal samo centrum Krakowa. Rondo Grunwaldzkie, piękny i prestiżowy budynek ICE, a obok... obrzydliwe i opuszczone pustostany, które straszą swoim wyglądem od lat. Niedokończone bloki po firmie deweloperskiej Leopard stoją i szpecą. Firma ogłosiła bankructwo, zostawiając przerażające pustostany na pastwę losu. Teraz stanowią one głównie noclegownię dla bezdomnych.

📢 Gdzie i kiedy rekolekcje wielkopostne w Krakowie 2023? W zabytkowym drewnianym kościele lub z towarzyszeniem muzyki krakowskich kompozytorów Rekolekcje 2023. Trwa Wielki Post - dla katolików to 40-dniowy okres duchowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Pomocne są w tym przygotowaniu rekolekcje. W Krakowie wciąż można wybrać spośród różnych propozycji tematów oraz terminów. Wierni mogą zdecydować się m.in. na nauki głoszone przez zakonników, misjonarza, wybitnych kaznodziejów. Wybrać się na rekolekcje prowadzone w zabytkowym drewnianym kościele albo na modlitwę, której towarzyszy muzyka przygotowana przez krakowskich kompozytorów. A bez wychodzenia z domu można skorzystać z rekolekcji internetowych, których kolejne odcinki krakowska kuria publikuje w sieci w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 20. 📢 Poważne zderzenie trzech aut pod Krakowem. Jedna osoba ranna Wypadek z udziałem trzech samochodów osobowych i jednego ciężarowego w miejscowości Igołomia na DK79. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Występują utrudnienia, wprowadzony został ruch wahadłowy.

📢 Stadion bez dna. Na remont obiektu Wisły Kraków wydadzą prawie 9 mln zł więcej. Dzięki temu naprawią zadaszenie Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk pozytywnie rozpatrzył prośbę prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego o zwiększenie dofinansowania modernizacji Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (stadion Wisły) na potrzeby III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Kraków zyska dodatkowe 8,9 mln zł, dzięki którym na obiekcie wykonany zostanie kompleksowy remont zadaszenia. Poszerzony będzie też zakres unowocześnienia systemów bezpieczeństwa. 📢 Baton ze skandalem w tle, czyli jak powstał kultowy krakowski batonik „Danusia” Ależ to był skandal! Kraków w 1918 roku aż huczał od plotek! Oto Adam Piasecki, król czekolady, założyciel Krakowskiej Fabryki Cukrów i Czekolady, wypuszcza na rynek nowy batonik. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nazywa go „Danusia”, a na etykiecie umieszcza podobiznę wyjątkowo pięknej kobiety. Możemy się tylko domyślać, o czym w tym czasie plotkował krakówek i czy Michalina Piasecka, żona czekoladowego króla, chociaż raz skosztowała tego słodkiego specjału. Poznajcie historię najsłynniejszego krakowskiego batonika!

📢 To Kraków, a można się tam poczuć jak na wsi. Po posesjach chodzą kury, ludzie uprawiają rolę. Inny świat! Zdjęcia Rybitwy to osiedle we wschodniej części Krakowa. Choć to miasto, to można poczuć się tam jak na wsi. Ludzie mieszkają sobie spokojnie w domach jednorodzinnych, niektórzy hodują kury, a nawet mają pola uprawne, blisko nad Wisłę, gdzie można się opalać i popływać kajakiem. W sąsiedztwie widać ekspansję wielkiego miasta, szerokie drogi, wzrastające bloki mieszkalne. Po drugiej stronie dwupasmowej ulicy władze Krakowa zaplanowały Nowe Miasto, czyli dzielnicę wieżowców, na którą ostatnio nie zgodzili się radni. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda ten teren. 📢 Kraków sprzedaje mieszkania w centrum miasta i w Nowej Hucie. Najmniejszy lokal to niecałe 19 mkw. w piwnicy. Na przetarg trafiły też garaże Krakowski magistrat w kolejnych przetargach szuka chętnych na zakup siedmiu należących do gminy mieszkań. Przetargi odbędą się w kwietniu i w maju. Można zdecydować się na centrum miasta albo wybrać któryś z lokali w Nowej Hucie. Najmniejsze oferowane przez miasto mieszkanie, przy ul. Przemyskiej 2, ma niecałe 19 metrów kwadratowych. Składa się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z wc, a położone jest... w piwnicy. Jego licytacja zacznie się od 200 tys. złotych.

📢 Najlepsi stomatolodzy w Krakowie. TOP 20 wg portalu "Znany Lekarz". Ich polecają pacjenci 28.03.2023 Boli Cię ząb? A może czeka się kontrolna wizyta u dentysty? Każdy z nas doskonale wie, że w przypadku bólu zęba, wybór dobrego specjalisty jest kluczowy. Aby pomóc, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych stomatologów w Krakowie. Nasz ranking dwudziestu najlepszych gabinetów stomatologicznych w Krakowie powstał na podstawie niezależnych opinii wystawianych za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz.pl.

📢 Paraliż na drogach w Małopolsce. Autostrada A4 i zakopianka w śniegu. Potężne korki Sypnęło śniegiem przez chwilę i sparaliżowało ruch na A4 w rejonie Krakowa. Korek sięga od wysokości zakopianki aż po Balice i dalej w kierunku Katowic. A do tego dochodzi korek na zakopiance w kierunku Krakowa, który zaczyna się już przy stacji BP w Głogoczowie... korek spowodowany jest zwężeniem jezdni w Gaju i złymi warunkami jazdy.

📢 Memy po meczu Czechy - Polska: Santos jak Mickiewicz, ma już swoje Dziady. Nie ma premii, nie ma gry! [26.03] Polscy kibice wychodzący ze stadionu Fortuna Arena w Pradze, gdzie kadra Fernando Santosa przegrała z Czechami 1:3 w eliminacjach Euro 2024, nie mieli wesołych min. Niektórzy skandowali znane hasło: "Polacy nic się nie stało”. Internauci byli mniej wyrozumiali dla piłkarzy reprezentacji, komentując ich występ memami. "Nie ma premii, nie ma gry!". Obejrzyjcie je w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Influencerzy z Krakowa. W 2023 wygrywają internety! Kto ma największe zasięgi na YouTube, Instagramie, TikToku? Nie tylko ludzie z Ekipy Influencerzy z Krakowa? Wiadomo - Friz, Wersow, inni ludzie z domu Ekipy. Ale Ekipa w tamtym kształcie już nie istnieje, a w Krakowie pojawili się kolejni potężni twórcy internetowi. Potężni, czyli zyskujący ogromne zasięgi, cieszący się olbrzymią popularnością. Sprawdziliśmy, kto rządzi teraz na polskim YouTube, na polskim Instagramie, wśród polskich twórców na TikToku. I przedstawiamy Wam tych ludzi z Krakowa, którzy na tych serwisach społecznościowych są w 2023 roku najpopularniejsi, przyciągają najwięcej odbiorców. Przejdźcie do GALERII.

📢 Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Azja Express. Tak wygląda prywatne życie nowych telewizyjnych gwiazd z Zakopanego [25.03.2023] Kasia Gąsienicowa i Jędrek z Zakopanego to mieszanka wybuchowa. Ona dziewczyna z temperamentem, on charakterny góral z jednego z najstarszych rodów pod Giewontem - Gąsieniców. Łączy ich miłość do dzieci i Zakopanego. Tu wspólnie pracują i mieszkają. Są znani z „Gogglebox. Przed telewizorem”, teraz można ich zobaczyć w telewizji jak z ciupagą przemierzają Azję w telewizyjnym programie „Azja Express”. Co o nich wiemy? 📢 Kraków. Porachunki kiboli na Górce Narodowej? 33-latek uderzony w rękę maczetą. "Wyglądało groźnie". Policja szuka agresorów Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w piątek (24.3) wieczorem na ul. Felińskiego na Górce Narodowej. Notowany i znany w środowisku pseudokibiców 33-letni mężczyzna został uderzony tępym końcem maczety w rękę. Nic poważnego mu się nie stało. Nie wymagał pomocy medycznej. Agresorzy uciekli.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!