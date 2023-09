Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.09.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.09, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek trzech pojazdów na autostradzie A4. Jeden mocno oberwał”?

Prasówka Kraków 9.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek trzech pojazdów na autostradzie A4. Jeden mocno oberwał Autostrada A4. kierunek Rzeszów - zderzenie trzech samochodów osobowych. Służby na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu.

📢 Unity Tower to najwyższy wieżowiec Krakowa. Obejrzyj jego wnętrza i panoramiczny widok na całe miasto Unity Centre to największe w Krakowie, wielofunkcyjne centrum biznesowe złożone z pięciu budynków. W skład kompleksu wchodzą trzy biurowce, w tym najwyższy w Krakowie Unity Tower o wysokości 102,5 metra. Nasz fotoreporter gościł we wnętrzach Unity Tower w dniu, w którym odbył się tam Sky Run, czyli bieg na 25. piętro. Obejrzyjcie, jak wygląda wieżowiec od środka i jaki rozpościera się z niego widok na Kraków.

📢 II Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w pływaniu długodystansowym. Krakowscy policjanci z medalami Na Zalewie na Piaskach w Kryspinowie, 8 września, odbyły się II Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w pływaniu długodystansowym, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. O tytuł najlepszego pływaka i puchar Komendanta Głównego Policji walczyło 15 sportowców z całej Polski, w tym dwóch pracowników cywilnych. Zawodnicy mieli do pokonania dystans o długości 3 km. W zestawieniu najlepszych nie zabrakło policjantów z Krakowa. Zobaczcie jak im poszło.

Prasówka 9.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn w związku z pobiciami na tle kibicowskim. Zabezpieczono maczetę i narkotyki Czterech mężczyzn w wieku od 20 do 48 lat odpowie za pobicia, do których doszło 4 września br. w rejonie Kurdwanowa oraz ronda Grunwaldzkiego. Napastnikom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu cała czwórka najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

📢 Horoskop dzienny na 9 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 9 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? 📢 Kraków. Tramwajami do Górki Narodowej mieszkańcy mieli jeździć już w grudniu 2022 roku. Skąd tak duże opóźnienie w inwestycji? Od poniedziałku 4 września tramwaje kursują po trasie do Górki Narodowej, która jednak zgodnie z planem miała zostać oddana do użytku już w grudniu 2022 roku. Tak jednak się nie stało. Miejscy urzędnicy tłumaczą, że opóźnienie było spowodowane skomplikowaniem inwestycji, pandemią koronawirusa i wojną na Ukrainie. 📢 Ekspert motoryzacyjny chwali: AAA Auto gwarantuje jakość i bezpieczeństwo W Krakowie zostało oficjalnie otwarte jedno z najnowocześniejszych centrów samochodowych międzynarodowej sieci AAA Auto, której operatorem jest spółka AURES Holdings. - Firma, nim kupi używane auto, a później sprzeda swojemu klientowi, sprawdza aż 260 parametrów w tym samochodzie. Dzięki temu macie państwo pewność, że z centrów AAA Auto wyjedziecie w pełni sprawnym pojazdem - mówił podczas konferencji prasowej znany ekspert motoryzacyjny Włodzimierz Zientarski.

📢 Nie żyje Paweł Sanakiewicz, wybitny aktor związany z Teatrem Bagatela. Był też mistrzem dubbingu Nie żyje Paweł Sanakiewicz, aktor Teatru Bagatela. "Odszedł wybitny, mądry, pełen charyzmy i uroku Aktor i Człowiek" - pożegnała artystę teatralna rodzina Bagateli. Jego głos doskonale znali też młodsi widzowie i wielbiciele filmów animowanych. Dubbingował główne role w znanych produkcjach, m.in. w "Potworach i Spółka" czy "Iniemamocni". Miał 68 lat.

📢 Sky Run z Agnieszką Radwańską. Zawodnicy wbiegli na 25. piętro Unity Tower, najwyższego wieżowca w Krakowie W piątek 8 września odbył się Sky Run, rywalizacja polegająca na jak najszybszym wbiegnięciu po schodach na 25. piętro wieżowca Unity Tower, najwyższego budynku w Krakowie. W wydarzeniu wzięła udział Agnieszka Radwańska, była tenisistka numer 2 na świecie i finalistka Wimbledonu 2012, zwyciężczyni turnieju WTA Finals 2015 i Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Dla uczestników biegu to była znakomita okazja do rozgrzewki w towarzystwie gwiazdy światowego tenisa, a także do krótkiej rozmowy i wspólnego zdjęcia.

📢 Na terenie przyszłego parku Grzegórzeckiego ruszą wyburzenia obiektów powojskowych Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie rozstrzygnął przetarg na wyburzenie obiektów powojskowych, które straszą i przeszkadzają w powstaniu parku Grzegórzeckiego. Wybrano firmę, która zlikwiduje obiekty za 328 tys. zł. Po tej operacji mają ruszyć prace nad powstaniem parku, na który mieszkańcy, ze zniecierpliwieniem, czekają od lat. 📢 Kraków. Prawie 200 kandydatów rozpoczęło szkolenie w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej Tuż przed godziną 8 przed siedzibą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Krakowie-Rząsce stawiło się blisko 200 osób. Wszyscy gotowi i zdeterminowani, by przejść szkolenie i umocnić szeregi „terytorialsów”. W uroczystości wcielenia do Wojsk Obrony Terytorialnej towarzyszył im II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, który wspólnie z dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Marcinem Siudzińskim spotkał się z kandydatami na żołnierzy. Szkolenie podstawowe potrwa 16 dni i będzie realizowane w Krakowie. Obejmie ono tych, którzy z Wojskami Obrony Terytorialnej dopiero rozpoczynają swoją przygodę.

📢 Weekend w Krakowie. Oto najciekawsze wydarzenia w mieście! Wrzesień zdecydowanie oddaje! W tym miesiącu Kraków oddycha pełną piersią, a tym samym gwarantuje mieszkańcom i turystom masę atrakcji! Zresztą, sami spójrzcie, co przygotowano, a na pewno znajdziecie coś dla siebie. Sprawdźcie, co robić w Krakowie w dniach 8 do 10 września.

📢 Alkoholowa mapa Polski. W tych województwach najczęściej kupujemy napoje z procentami Jakie są ulubione alkohole Polaków? Mieszkańcy którego województwa kupują najwięcej napojów wyskokowych? W jakim regionie Polski częściej sięgamy po wódkę, a gdzie większym zainteresowaniem cieszy się wino? Tego typu informacje znajdują się w najnowszym badaniu ekspertów z aplikacji PanParagon. Oto jak prezentuje się alkoholowa mapa Polski. 📢 Juromania 2023. Zachwycające zamki, urocze doliny, tajemnicze jaskinie, czyli Jura w klimacie. Koniecznie zobaczcie Moc atrakcji dla juromaniaków zapowiada się na święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tym roku jest organizowane szósty raz i będzie trwało trzy dni od 15 do 17 września. 58 atrakcyjnych wydarzeń zaplanowanych zostało w 28 miejscowościach. W planach są wspaniałe widowiska, pokazy rycerskie, będzie można podziwiać piękne krajobrazy, zwiedzać zamki, kościoły, zaglądać do jaskiń nawet nocą, wspinać się na skałki, wędrować uroczymi szlakami turystycznymi, dolinkami, poznawać ciekawostki o dawnych mieszkańcach tego obszaru, przyrodzie i zwierzętach.

📢 W Krakowie czuć i widać już jesień. Bagry rozpłynęły się rano w mgle. Widoki jak z innej planety W dzisiejszy poranek Kraków całkowicie zatonął w wielkich, porannych mgłach. Bagry niemal całkowicie znikły! Choć mamy dopiero początek września, dziś w powietrzu czuć było prawdziwą jesień. Widoki jak z innej planety! 📢 Nowy park rzeczny w Krakowie. Przepiękny Ogród Płaszów bliski ukończenia W parku rzecznym Ogród Płaszów trwają już prace związane z montażem elementów małej architektury oraz nasadzeniami zieleni niskiej. Pojawiły się już ścieżki spacerowe i urządzenia do zabawy dla najmłodszych. Miejsce wypoczynku i rekreacji staje się coraz bardziej umeblowane!

📢 Memy po meczu Polska - Wyspy Owcze. Biało-Czerwoni zagrali... po owczemu, a Farerzy nie frajerzy Przez 70 minut polscy piłkarze grali - jak powiedział komentujący mecz w TVP Jacek Laskowski - po owczemu, ale w końcu udało im się wyczekać do błędu piłkarzy Wysp Owczych, z których jeden zagrał piłkę ręką w polu karnym. Jedenastkę wykorzystał, któżby inny, Robert Lewandowski, a potem snajper Barcelony dołożył drugą bramkę, z czego najbardziej ucieszyła się obchodząca 7 września urodziny jego żona Anna. Polska wygrała 2:0 i nadal jest w grze o awans do mistrzostw Europy. Internauci wiedzą jednak swoje, kwitując memami kiepską grę na Stadionie Narodowym z Farerami, którzy wcale nie zaprezentowali się w Warszawie jak frajerzy.

📢 Kuriozalna sytuacja w Krakowie. Auta muszą jeździć chodnikiem i stoją na nim w korku Czytelnik zauważył nietypową sytuację na ul. Chełmońskiego. Napisał list w tej sprawie do redakcji. Na ul. Chełmońskiego samochody jadą w połowie jezdnią, a w połowie chodnikiem. I jeździ ich tam sporo, bo chodnik już został... wgnieciony. Jak twierdzi Czytelnik takie zachowania kierowców wymusza brak miejsca na jezdni, bo zajmują je w dużej mierze auta parkujące po drugiej stronie. A ulica jedno dwukierunkowa. Sprawę zgłaszamy do urzędników miejskich, bo nie jest ona normalna. 📢 Kraków. Dziesiątki martwych ryb w starorzeczu Wisły. Wody Polskie twierdzą, że padły przez wędkarzy. Strażnik rzek: To absurd W starorzeczu Wisły zginęły dziesiątki ryb, co ujawnił strażnik rzek organizacji ekologicznej WWF Paweł Chodkiewicz. Uważa, że przyczyną mógł być gwałtowny spadek zawartości tlenu w wodzie, która jest złej jakości m.in. z powodu zrzucanych do niej ścieków. Sprawę zbadały Wody Polskie i stwierdziły, że ryby mogły zdechnąć... w efekcie działalności wędkarzy bądź ze starości. - To jakiś absurd - skomentował Chodkiewicz.

📢 Uroczyste wręczenie Europejskiej Nagrody Dziedzictwa za prace konserwatorskie przy Ołtarzu Wita Stwosza w bazylice Mariackiej w Krakowie Przyszedł czas na zwieńczenie wielkiego wyróżnienia, które przyznano parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. W czwartek, 7 września w bazylice Mariackiej w Krakowie sekretarz generalna Europa Nostra - Sneška Quaedvlieg-Mihailović przekazała na ręce ks. infułata dr. Dariusza Rasia pamiątkową plakietę - Nagrody Europa Nostra 2023, przyznaną za dzieło konserwacji ołtarza Wita Stwosza. Uroczystości towarzyszyła prezentacja Ołtarza i koncert organowy z muzyką dr hab. Krzysztofa Michałka.

