Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.10.2023

Szpital Uniwersytecki w Krakowie szykuje prawdziwą rewolucję w żywieniu pacjentów. - Już za kilka miesięcy - wspólnie z firmą, która już dziś dostarcza posiłki do szpitala - uruchamiamy program "Pacjent wybiera", dzięki któremu osoby hospitalizowane same zdecydują, co zjedzą na śniadanie, obiad czy kolację - zapowiadają władze placówki.

Zarząd Budynków Komunalnych przeprowadzi 11 października przetarg na najem lokali użytkowych. Miasto szuka chętnych, by wynająć lokale m.in. przy ul. Dobrego Pasterza, Kościuszki, Krowoderskich Zuchów, jak i w wielu miejscach Nowej Huty. Przede wszystkim "do wzięcia" są pomieszczenia w poziomie piwnic; na parterze znajduje się 10 spośród oferowanych lokali, a na pierwszym piętrze jedno maleńkie - niespełna 4-metrowe na os. Szkolnym. By wziąć udział w przetargu, trzeba dopełnić formalności do 9 października.

Krakowski magistrat zapewnia: „Wodociągi Miasta Krakowa SA od kilkunastu lat realizują działania w zakresie ograniczania uciążliwości zapachowych obiektów gospodarki ściekowej. Mają one charakter długofalowy, a ich celem jest identyfikacja źródeł odorów, ocena skali zjawiska i wykonanie systemów dezodoryzacyjnych". Tymczasem mieszkańcy czują się bezradni wobec problemu fetoru na południu Krakowa, który stał się szczególnie intensywny w ostatnich tygodniach. Internetową petycję "Stop dla duszącego smrodu na południu Krakowa!" podpisało już ponad 3 tys. osób. Mieszkańcy zwracają uwagę, że środki finansowe na hermetyzację oczyszczalni powinny być zabezpieczone w miejskim budżecie, ponieważ to modernizacja niezbędna dla funkcjonowania krakowian. To zadanie jednak nie rozwiąże wszystkich problemów, ponieważ winne emisji przykrych zapachów mają również być: kompostownia, garbarnia czy też przedsiębiorstwa odpadów.