Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.09.2023

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w czwartek umowy na zaprojektowanie i wybudowanie przystanków kolejowych Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek na obrzeżach Nowej Huty. Obiekty o łącznej wartości ponad 19 mln zł mają być gotowe pod koniec przyszłego roku. To powrót do planów tworzenia kolejowej obwodnicy Nowej Huty.

Dyrektor Teatru Słowackiego w obsadzie spektaklu swojego teatru – i nie byłoby w tym nic niezwykłego – Krzysztof Głuchowski jest przecież aktorem. Publiczność teatru może go zobaczyć na scenie w spektaklu Jana Klaty „Act of Killing”, jakiś czas temu zastępował jednego z aktorów przedstawienia „Imię Róży”. Tym razem również o zastępstwo chodzi. Wcielający się w postać Senatora w "Dziadach" Mai Kleczewskiej Jan Peszek nie zdoła zagrać wszystkich planowanych spektakli w związku z innymi projektami. W niektórych przedstawieniach miał więc w postać Senatora wcielić się Krzysztof Głuchowski.

Po raz pierwszy na dużej scenie, w zaledwie czterech spektaklach będzie można zobaczyć niezwykle energetyczną młodą ekipę spektaklu „Fame – The Musical”. Niezwykła premiera w Teatrze Variete 8 września. - Wybraliśmy musical, który opowiada ich historię – wyjaśnia Tomasz Smoter, reżyser spektaklu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Odbyła się pierwsza rada budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic, po której pierwsze tramwaje mają przejechać w 2025 roku. Tematem numer jeden była budząca od samego początku duże kontrowersje wycinka drzew. Wykonawca inwestycji, firma Gülermak poinformowała, że dotychczas poszło ich pod topór blisko 700. Przedstawiciele spółki przekazali również, że w najbliższych miesiącach duże utrudnienia w ruchu szykują się na ul. Młyńskiej oraz na rondzie Polsadu. Z tego powodu mogą się tam tworzyć bardzo duże korki.

Klaudię Kulawik cała Polska poznała dokładnie 15 lat temu, kiedy to dzięki udziałowi w popularnym talent show skradła serca jurorów i widzów. Wówczas 11-letnia wokalistka wystąpiła na scenie z niezwykłym utworem Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". Dla wielu głos młodej wokalistki był sporym zaskoczeniem. Dzisiaj Małopolanka swój czas poświęca na podróże - czym chwali się w swoich mediach społecznościowych. Nie zrezygnowała też z muzyki. Zobaczcie jak dzisiaj żyje Klaudia Kulawik.

Chociaż złocona korona królewska wróciła na iglicę wieży wyższej bazyliki Mariackiej w ostatnim tygodniu sierpnia br. to dopiero w ostatnich dniach można zobaczyć ją w pełnej okazałości. W poniedziałek, 5 września rozpoczął się demontaż rusztowania, które było umieszczone na hejnalicy i miało ułatwić wykonawcy przeprowadzenie niezbędnych prac. Teraz gdy już "kieszonkowe" rusztowanie zniknęło, można podziwiać jak w pełnej okazałości prezentuje się odrestaurowana złota korona. Prace jednak jeszcze się nie kończą, ponieważ kolejny etap to działania konserwatorskie przy pozostałych elementach złoconych i masywie wieżowym bazyliki.

"Pracowity poranek na Rynku Głównym. Rozstawianych jest 20 donic z drzewami" - informują urzędnicy miejscy. To efekt głosowania mieszkańców w Budżecie Obywatelskim. Oczywiście drzewa w donicach od razu budzą wśród mieszkańców wielkie, skrajne emocje. W Zarządzie Zielenii Miejskiej przekonują, że to "rozwiązanie tymczasowe".

Kawalerki to mieszkania często wybierane przez klientów inwestycyjnych, zainteresowanych rynkiem najmu, także krótkoterminowego. Stosunkowo niska cena nieruchomości stanowi niewielki próg wejścia w ten rynek. Kawalerki też często są wybierane jako dobre mieszkania na „start” dla młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają się zarabiać. Czy jednak rzeczywiście najmniejsze metraże są tanie? Otóż niekoniecznie - jeśli wziąć pod uwagę cenę metra kwadratowego. Eksperci portalu GetHome.pl sprawdzili, ile płaci się za najciekawsze kawalerki w Krakowie. Okazuje się bowiem, że średnie stawki za 1 mkw. kawalerki w tym mieście są aż o 15 proc. wyższe od cen średnich.

Widok z Kopca Kościuszki na Kraków i Błonia Krakowskie to jedna z najpiękniejszych panoram miasta. Przez lata jednak widok ten mocno się zmienił. Widać więcej zabudowy, mniej zieleni, przy stadionie Wisły Kraków, wzdłuż alei 3 Maja wyrosły betonowe klocki hoteli, zmienił się też teren po dawnym stadionie lekkoatletycznym. A gdy spojrzymy w dal widać, że zmienił się cały Kraków, w tym Szkieletor w Unity Centre. Porównujemy rok 2012 do 2023, ale mamy kilka perełek z 2008, które mogą Was mocno zszokować.

Gmina sukcesywnie ogłasza kolejne, jesienne przetargi na sprzedaż swoich nieruchomości. Zgodnie z najnowszym ogłoszeniem 7 listopad chętni - i posiadający odpowiednie fundusze - mają szansę zostać właścicielami mieszkań o adresach: ul. Teligi 18/48, ul. Stefana Grota-Roweckiego 35/10 oraz ul. Schweitzera 1/15. Najniższą cenę wywoławczą ma ten ostatni lokal: 413 tys. 100 złotych.