Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.06.2023

Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice. Wtorek, 6 czerwca, godz. 18. To był mecz o wielką stawkę na stadionie przy ul. Reymonta! W półfinale baraży o awans do ekstraklasy czwarta w I-ligowym sezonie 2022/2023 "Biała Gwiazda" grała z Puszczą, która zajęła miejsce piąte. I przegrała z nią 1:4! Niepołomicki zespół w finale baraży zmierzy się 11 czerwca o godz. 18 w Niecieczy z Bruk-Betem Termaliką.

Wiadomo już, że budowa odcinka trasy S7 wydłuży się i potrwa nie, jak pierwotnie zakładano, do końca 2024 tylko do 2025. Ponadto, po zakończeniu Igrzysk Europejskich pętla tramwajowa przy cmentarzu Grębałowskim przestanie funkcjonować. Antidotum na te utrudnienia ma być zastępcza linia autobusowa 701, która już dziś nie zdaje egzaminu z powodu zakorkowanej ul. Kocmyrzowskiej. - Zostaniemy odcięci od świata - mówi jedna z mieszkanek wschodniej dzielnicy miasta.

Po zagospodarowaniu dawnego kamieniołomu na Zakrzówku miało tam być bezpieczniej. Tymczasem na terenie udostępnionego zaledwie kilka dni temu mieszkańcom parku już doszło do tragedii. W poniedziałek 5 czerwca 39-letni mężczyzna skoczył ze skał do wody i już z niej nie wypłynął. Wyciągnął go płetwonurek straży pożarnej. Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. Skakał w części zalewu, gdzie będzie działało miejskie kąpielisko. Urzędnicy tłumaczą, że 39-latek złamał zakazy, zawarte w regulaminie parku. Zgodnie z dokumentem niedozwolone jest przekraczanie barierek i skakanie do wody. Mężczyzna zrobił jedno i drugie.