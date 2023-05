Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.05.2023

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krakowie.

Prasówka Kraków 7.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Zderzenie czterech samochodów w rejonie Pasternika na DK-7 Kraków (Pasternik) DK-7. Doszło do Kolizji 4 samochodów osobowych, brak osób poszkodowanych służby na miejscu, występują utrudnienia w ruchu.

📢 Plejada gwiazd na gali zamknięcia Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera W sobotę 6 maja odbyła się gala zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie. Jedna z największych tego typu imprez w tej części Europy odbyła się w Krakowie po raz szesnasty. Na gali zamknięcia, jak zawsze, nie zabrakło gwiazd. Sprawdźcie w naszej galerii zdjęć, która świeciła najjaśniej. 📢 Kibice Cracovii w Poznaniu nie zawiedli, w przeciwieństwie do piłkarzy. Zdjęcia Mecze Lecha z Cracovią to spotkania przyjaźni. Tak też było podczas ostatniego spotkania, na które przyszło ponad 31 tysięcy kibiców. Osobna grupę stanowiła ta z Krakowa, ale fani siedzieli też razem, a niektórzy kibice Lecha mieli ubrane koszulki Cracovii. Zobaczcie w GALERII jak wyglądał doping w Poznaniu. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Kraków. Zamiast skoszonej trawy mieszkańcy osiedla Szkolnego "podziwiają" przeorane trawniki Na osiedlu Szkolnym odbyło się koszenie trawy przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej. Mieszkańcy są jednak oburzeni sposobem w jaki się to odbywało. Koszenie miało miejsca zaraz po deszczu, co spowodowało, że kosiarki zamiast krótkiej trawy zostawiły po sobie przeoraną ziemię .W niektórych miejscach na osiedlu trawa nie ma teraz szans wyrosnąć. Jest to pierwszy etap koszenia na tym osiedlu.

📢 Wieczysta Kraków - Chełmianka. Seria trwa, Wieczysta kontynuuje marsz do II ligi Wieczysta Kraków - Chełmianka 2:0 w meczu 27. kolejki III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 6 maja. To piąte z rzędu zwycięstwo Wieczystej, która utrzyma pozycję lidera tabeli. Złą wiadomością płynącą dla żółto-czarnych z tego spotkania jest kontuzja Hennosa Asmelasha. 📢 Kraków. Wielka akcja przeciwko źle zaparkowanym hulajnogom. Wiceprezydent stracił cierpliwość Straż Miejska po informacjach od mieszkańców i interwencji z-cy prezydenta Krakowa Andrzeja Kuliga, usunęła w piątek wieczorem kilkaset źle zaparkowanych hulajnóg z ulic miasta. "Akcja będzie powtarzana, aż do momentu uporządkowania sprawy zalegających na chodnikach elektrycznych pojazdów" - zapewniają urzędnicy. W poniedziałek 8 maja z operatorami hulajnóg spotka się Andrzej Kulig. Choć już nie raz zapowiadali oni, że będą pilnować użytkowników i hulajnóg, ale wydaje się, że sobie z tym zupełnie nie radzą.

📢 Kraków. Tajemnicze, mroczne miejsca Nowej Huty i okolic. Dobre na ciekawą wycieczkę Nowa Huta to nie tylko Plac Centralny, czy aleja Róż - miejsca dobre na spacerek. To też nie tylko Przylasek Rusiecki i Zalew Nowohucki na chwile relaksu. Nowa Huta to też sporo zapomnianych, tajemniczych miejsc z ciekawą historią. Dobrych na wyprawę inną niż pójście na leżak, piwko czy lody. Zobaczcie czy byliście w tych zakątkach. 📢 Niepełnosprawni mogą poczuć się bardziej komfortowo na Wawelu. Powstała tam właśnie komfortka Komfortka to pomieszczenia higieniczno-sanitarne służącego osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom do czynności pielęgnacyjnych, a także do odpoczynku. Aktualnie w Polsce znajduje się nieco ponad 30 takich miejsc, ale wawelska komfortka to jedyna taka przestrzeń w obiekcie zabytkowym.

📢 Gwiazda festiwalu Off Camera w miasteczku festiwalowym Maria Dębska gościła w sobotę w miasteczku festiwalowym 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA na placu Szczepańskim.

📢 Kraków. Pamiętasz te gry? Flipery, Mario Bros i Pac-Man pozwalają na podróż w czasie Interaktywne muzeum gier wideo reklamuje się jako wehikuł czasu do lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Jest tu ogromna, rozlokowana na powierzchni prawie 600 metrów kwadratowych, kolekcja klasycznych gier wideo, automatów, które nie tylko można podziwiać, ale też na każdym z nich grać bez żadnych ograniczeń. Muzeum w Nowej Hucie przy ulicy Centralnej starszym funduje powrót do przeszłości, a młodsi mogą się tu przekonać, jak wciągającą rozrywką były np. flipery. 📢 Te treningi biegowe to już tradycja. Przy krakowskich Błoniach pojawiło się wielu amatorów biegania W ramach akcji „Biegaj w Krakowie" około godz. 10.00 w sobotę, 6 maja przy Błoniach zebrało się kilkudziesięciu amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu. Były to już kolejne bezpłatne zajęcia w ramach projektu „Trenuj w Krakowie", który wpisuje się w miejską kampanię „Kraków w formie". Tradycyjnie rozpoczęli od spokojnego truchtu.

📢 Kraków. Komunikacja miejska niedługo wróci na ul. Królowej Jadwigi. Prace remontowe dobiegają końca Prace na ul. Królowej Jadwigi zmierzają do finału. Ulica jest przebudowywana na odcinku od ul. Robla do ul. Jesionowej. Termin zakończenia remontu jest wyznaczony na 31 maja. Potem ZDMK musi odebrać pracę, aby można było dopuścić do ruchu przebudowywany odcinek. 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa z drona. Widać asfalt, tunele, wiadukty. Dzieje się! W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z drona z postępu pracy przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Miasto żyje budową tramwaju do Górki Narodowej i rozbudową 29 Listopada, ale również na przyszłej obwodnicy sporo się dzieje i widać znaczący postęp prac. Na koniec kwietnia wykonano 83 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 74 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 41 proc. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024.

📢 Kładka o. Bernatka w Krakowie przybrała kolor purpury. Zobaczcie, jak pięknie prezentowała się w piątkowy wieczór To pierwszy z dwóch zapowiadanych wieczorów, gdy kładka im. ojca Laetusa Bernatka w Krakowie zabłysnęła w kolorze purpurowym. Kolejna okazja na zobaczenie tego wyjątkowego widowiska będzie w sobotę, 6 maja wieczorem. Okazja tego nietypowego rozświetlenie krakowskiej kładki jest bardzo doniosła, ponieważ została specjalne przygotowania w związku z koronacją króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Karola III oraz jego małżonki królowej Camilli. Uroczystości koronacyjne odbędą się w sobotę o godz. 11.00 w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Kolor podświetlenia kładki, czyli purpurowy, zamiast barw brytyjskiej flagi, został wskazany przez Ambasadę Brytyjską w Polsce. 📢 Niepowtarzalna szansa, by wylicytować unikatowe szachy i pomóc dzieciom z Ukrainy Wylicytuj unikatowe szachy podczas BookGame i pomóż dzieciom z Ukrainy. Od 12 do 14 maja w EXPO Kraków odbędzie się premierowa edycja BookGame, czyli największego wydarzenia z planszówkami, książkami i kreatywną zabawą w Małopolsce. Targi będą okazją do udziału w wyjątkowej aukcji unikatowych szachów wykonanych przez Łukasza Wiciarza – jednego z najbardziej cenionych polskich autorów szachów kolekcjonerskich. Krakowski rzeźbiarz podarował szachy Fundacji Team Kraków pomagającej ukraińskim szpitalom, domom dziecka, domom opieki społecznej i zakładom opiekuńczo-leczniczym. Szachy ozdobione są autografem Jana Krzysztofa Dudy, arcymistrza szachowego, który wraz z całym zespołem „Duda Team” wspiera aukcję.

📢 Zapomniane Bagry Ludwinowskie w Krakowie kryją w sobie ogromny potencjał sprzed lat W długi majowy weekend mieszkańcy i przyjezdni tłumnie odwiedzali krakowskie kąpieliska i parki. Niektórzy, chociaż już bardzo nielicznie dotarli również na Bagry Ludwinowskie, które są położone między ulicami Rozdroże, Komandosów i rzeką Wilgą. Dzisiaj patrząc na to miejsce ciężko sobie wyobrazić, że w latach 60. służyło krakowianom jako kąpielisko. Dzisiaj Bagry Ludwinowskie to opuszczony i zapomniany teren. W ubiegłych latach były próby uporządkowania tego miejsca, odmulanie stawu, a nawet obietnice o nasadzeniu trawy. Zobaczcie jak to miejsce wygląda teraz.

📢 Borys Szyc spotkał się z fanami na placu Szczepańskim Jednym z filmów biorących udział w tegorocznym Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA jest "Miało cię nie być" Jakuba Michalczuka. W rolach głównych wystąpili Borys Szyc i jego debiutująca na ekranie córka Sonia.

📢 Mieszkańcy obawiają się o miejska parkingowe przy Parku Zakrzówek. „Kierowcy już parkują, gdzie popadnie" Długo wyczekiwane otwarcie Parku Zakrzówek nadciąga wielkimi krokami. Otwarcie parku, który powstaje na terenie dawnego kamieniołomu, zaplanowano na 22 czerwca. Tymczasem jednak pojawiają się poważne obawy mieszkańców o to, czy miejsc parkingowych wystarczy i czy kierowcy, którzy już licznie odwiedzają to miejsce, przestaną w końcu parkować na terenach zielonych. Tymczasem krakowski magistrat wylicza ile miejsc parkingowych już oddano do użytku, a ile jeszcze powstanie.

