Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.08.2023

Armaty strzelały, dym unosił się nad wojskiem. Muszkiety, szable i lance poszły w ruch. Mężna załoga broniła zamku Tenczyn. Szwedzi atakowali. Znów podstępem wybili całą załogę, za co zostali uznani za zbrodniarzy wojennych. W sobotę, 5 sierpnia była już ósma wielka inscenizacja historyczna - rekonstrukcja bitwy z 1655 roku o zamek w Rudnie w gminie Krzeszowice. To niezwykłe widowisko z udziałem kilkuset rekonstruktorów z Polski oraz z całej Europy Wschodniej. W niedzielę, 6 sierpnia będzie dalszy ciąg pokazów. Warto je zobaczyć.

Mało optymistyczne prognozy pogody nie odstraszyły fanów formatu Męskie Granie, który już od 16:30 tłumnie ustawiali się w kolejce do wejścia na teren Muzeum Lotnictwa, gdzie w sobotę, 5 sierpnia odbywa się koncert finałowy krakowskiej edycji projektu Męskie Granie 2023. Wśród gwiazd, które pojawią się aż na dwóch scenach można wymienić m.in. Sorry Boys; Voo Voo feat. Anna Maria Jopek, Leszek Możdżer; Vito Bambino, Zalewskiego, Yanna, Paulinę Przybysz i oczywiście wisieńkę na torcie, czyli koncert Męskie Granie Orkiestry 2023 w składzie: Igo, Mrozu i Vito Bambino. Koncertu nie powstrzymało nawet oberwanie chmury!

Wpis, który pojawił się w sobotę w mediach społecznościowych Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie, oburzył wiele osób. Komentarz dotyczył osób w kryzysie bezdomności przebywających w Parku Strzeleckim. Trzeba przyznać, że ton, w jakim została przytoczona ta historia i określenia w niej użyte bulwersują. Zwłaszcza, gdy mówimy o organizacji szczycącej się bogatą działalnością społeczną.

Park Rzeczny Ogrody Płaszów nabiera kształtów. Jak informuje ZZM, trwają właśnie prace związane z nasadzeniami niskiej zieleni i montażem elementów małej architektury.

Mimo protestu mieszkańców trwają przygotowania pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wcześniej wycinano drzewa w rejonie ronda Młyńskiego, ostatnio zniknęły również te w rejonie parku wodnego i ronda Barei. Nowa ok. 4,5-kilometrowa linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST etap IV) połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema, skracając czas dojazdu do centrum miasta o ok. 12 minut. Pasażerowie skorzystają z połączenia w 2025 roku.