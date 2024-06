Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.06.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ósmoklasiści wybierają szkoły na 2024/2025. Do większości liceów w Krakowie rok temu trzeba było mieć sporo ponad 100 punktów”?

Prasówka Kraków 6.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ósmoklasiści wybierają szkoły na 2024/2025. Do większości liceów w Krakowie rok temu trzeba było mieć sporo ponad 100 punktów Trwa rekrutacja do szkół średnich. O tym, czy uczniowie kończący podstawówki dostaną się do wybranych przez siebie liceów i techników, zadecydują w znacznym stopniu ich wyniki egzaminu ósmoklasisty. Te poznają 3 lipca. My tymczasem przypominamy progi punktowe do klas w ogólniakach w Krakowie w poprzedniej rekrutacji (na rok szkolny 2023/2024) - tych, gdzie można się było dostać mając od 100 punktów w górę. Zaczynamy od klas, których uczniem zostawało się już dzięki 101,05 punktu.

📢 Wielkie zamieszanie wokół strefy czystego transportu w Krakowie. W wakacje wejdą obostrzenia? W środę, 5 czerwca, Rada Miasta zajęła się projektem przygotowanym przez urzędników, a wprowadzonym poprzez zarządzenie prezydenta Krakowa, dotyczącym zmiany uchwały o wprowadzeniu w całym mieście strefy czystego transportu (SCT), tak by obostrzenia nie obowiązywały od 1 lipca 2024 roku, tylko od 1 stycznia 2026 roku. Podczas dyskusji pojawiły się ogromne kontrowersje. Zwracano uwagę, że aby nowe zasady mogły obowiązywać, wcześniej musi to zostać skonsultowane z mieszkańcami. Pojawiło się więc zagrożenie, że konsultacji nie uda się przeprowadzić do 1 lipca i ograniczenia dla pojazdów nie spełniających norm emisji spalin wejdą w życie od wakacji. Inna wątpliwość jest taka, iż brak konsultacji doprowadzi do uchylenia zmian przepisów, co też będzie oznaczać SCT od 1 lipca tego roku.

📢 Kraków. Książulo odwiedził kultowy krakowski Okrąglak! Testował najtańszego kebaba w Polsce Książulo to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich youtuberów, ekspert w dziedzinie gastronomii. Influencer odwiedza popularne, kontrowersyjne, nietypowe, budzące emocje miejscówki, gdzie testuje wszelakiej maści jedzenie, a swoją opinią dzieli się w social mediach. Tym razem Książulo odwiedził krakowski Okrąglak, a konkretnie budkę z kebabami za... 8 zł! Podczas swojej wizyty w Krakowie wpadł też do jednej z podstawówek, gdzie skosztował najtańszego obiadu w mieście.

Prasówka 6.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na Rynku Głównym w Krakowie odbył się Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Towarzyszył mu pokaz sprzętu Jest to 9. edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. W wydarzeniu, które odbyło się w środę 5 czerwca na krakowskim Rynku wzięło 16 drużyn reprezentujących wszystkie województwa.

📢 Białucha nie ma litości, zalewa ludziom dobytek. Mieszkańcy Zielonek podtopienia przeżywają kilka razy w roku Domy, podwórka i płoty obstawione workami z piaskiem. Ludzie z Zielonek po wtorkowej nawałnicy nie wynoszą tego, boją się, że ponownie przyjdzie ulewa. - Patrzymy w niebo - mówi jedna z mieszkanek. Boją się, bo woda w rzece Białucha podnosi się tu błyskawicznie o dwa lub trzy metry. Podobnie jak w potoku Garliczanka. 📢 Plany modernizacji Muzeum Archeologicznego do korekty. Powodem cenne znaleziska Za około dwa lata krakowianie będą mieli okazję odwiedzić zmodernizowaną siedzibę Muzeum Archeologicznego. Póki co, projektanci muszą ponownie pochylić się nad niektórymi rozwiązaniami z powodu cennego znaleziska odkrytego na terenie muzeum. - Ze względu na średniowieczne mury projektanci będą zmieniać koncepcję, m.in. windy i klatki schodowej – mówi Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

📢 Wianki w Krakowie. Kto wystąpi w tym roku na wielkim koncercie nad Wisłą? Sprawdź! Tegoroczne Wianki w Krakowie odbędą się w weekend 22-23 czerwca. Wówczas miasto wypełni muzyka, taniec i legendy! Wianki to wyjątkowe święto, które łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. W tym roku program wydarzenia jest wyjątkowo bogaty. Zobacz jakie atrakcje przygotowali organizatorzy: Miasto Kraków i KBF. 📢 Atak nożownika w Proszowicach! Sprawca to znany policji recydywista Takiego zdarzenia nie było w Proszowicach od wielu lat. W niedzielny wieczór do tutejszego szpitala zgłosił się starszy mężczyzna z ranami szyi i ręki. Jak się okazało padł ofiarą rozboju z użyciem noża. Sprawca przestępstwa został wkrótce zatrzymany. To znany policji recydywista.

📢 Las Witkowicki to ukryta perła Krakowa. Kiedy skorzystamy w pełni z jego potencjału i co ma do tego ochrona przeciwpowodziowa? Tuż przy północnej granicy Krakowa znajduje się malowniczy użytek ekologiczny w postaci Lasu Witkowickiego. To doskonałe miejsce na spacery dla mieszkańców, jednak wciąż brakuje tu odpowiedniej infrastruktury. Przy większych opadach przepływający przez las potok Bibiczanka wylewa z brzegów, niszcząc prowizoryczne kładki i zamieniając ścieżki w błotniste i grząskie tereny. Kiedy sytuacja ulegnie zmianie?

📢 Anna Dymna honorową obywatelką Krakowa. Wyjątkowe wyróżnienie dla wyjątkowej krakowianki. Znani goście na uroczystości Anna Dymna została Honorową Obywatelką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. To najważniejsze wyróżnienie zostało przyznane krakowskiej aktorce za wybitne zasługi dla teatru, filmu i kultury polskiej oraz za szczególne zaangażowanie w sprawy społeczne. Wręczenie odznaczenia odbyło się 5 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. - To bardzo miłe, kiedy coś kochasz i jest to miłość odwzajemniona. Tak się dzisiaj czuję, jakby ktoś, kogo kocham powiedział mi, że też mnie kocha – mówiła aktorka Starego Teatru i założycielka fundacji "Mimo Wszystko". 📢 Pierwszy wodny plac zabaw pod Krakowem już działa. Tysiące osób na otwarciu atrakcyjnej enklawy w Wieliczce Plac zabaw – wodny i klasyczny, z elementami parku doświadczeń – otwarto przy tężni solankowej Parku św. Kingi w Wieliczce. Nowa atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, tylko w ostatni weekend skusiła w sumie ponad 6500 osób. Nietypową enklawę dla najmłodszych wybudowała wielicka Kopalnia Soli, za 2,6 mln zł.

📢 Starlinki wracają na niebo. Pierwszy przelot kosmicznego pociągu nad Małopolską nocą już z 5 na 6 czerwca. Warto patrzeć w niebo! Szykuje się wielka gratka dla wszystkich fanów kosmosu i nowych technologii. W nocy z 5 na 6 czerwca spodziewane są aż trzy przeloty "kosmicznego pociągu" nad Małopolską. Wszystko za sprawą wyniesienia na orbitę satelitów przez rakietę Falcon 9. Starlinki to system satelitów należących do słynnego biznesmena, Elona Muska. Kiedy patrzeć w niebo?

📢 Gdzie na lody w Krakowie? TOP 10 najlepszych lodziarni wg Googla - aktualny ranking na czerwiec 2024. Te lody polecają klienci i internauci! Gdzie zjeść najlepsze lody w Krakowie? To pytanie często zadaje sobie wielu mieszkańców i turystów, gdy za oknem świeci słońce i jest wakacyjna pogoda. W stolicy Małopolski lodziarni jest coraz więcej, a szyldy kuszące najlepszymi smakami spotkamy niemal na każdym kroku. Jak wybrać najsmaczniejsze lody? Przedstawiamy najnowszy ranking TOP 10 lodziarni w Krakowie wg Googla, stworzony na podstawie rekomendacji klientów i internatów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz lodziarnie, które polecają klienci!

📢 Kraków. Bójka pod dawnym Hotelem Forum. Maczety w ruch, uciekli przed policją Tuż przed długim weekendem dostaliśmy informację od Czytelnika, że w rejonie hotelu Forum walczy ze sobą kilkanaście osób. Z użyciem maczet, gazu i innych narzędzi. Spacerowicze i goście pobliskich knajp według relacji świadka mieli być przerażeni, wielu oddaliło się w pośpiechu z tego miejsca. Biorący udział w bójce mogli być związani ze środowiskiem pseudokibiców. Policja przyznała wtedy, że dostała takie zgłoszenie, ale nie zdradziła szczegółów. Teraz mówi nieco więcej. 📢 54-letni wystawca zatrzymany w Krakowie podczas targów zwierząt egzotycznych. Miał kilkadziesiąt węży i żółwi w nielegalnej hodowli Policjanci wraz biegłym z zakresu weterynarii zatrzymali jednego z wystawców podczas targów zwierząt egzotycznych, które odbywały się w Krakowie. Policjanci podejrzewali, że 54-latek handlował okazami objętymi ochroną oraz posługiwał się podrobioną dokumentacją dot. gadów. I tak w ręce policji trafiły jaszczury, żółwie i węże.

📢 Kraków. Ukraińska flaga zdjęta przez posła Grzegorza Brauna wróciła na maszt na Kopcu Kościuszki W środę rano wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz prezes Komitetu Kopca Kościuszki prof. dr hab. Piotr Dobosz w symbolicznym geście sprzeciwu wobec wtorkowej akcji posła Grzegorza Brauna wspólnie zawiesili zdjętą przez niego flagę Ukrainy na szczycie kopca. Znów powiewa wraz z flagami Polski w geście wsparcia dla walczącego z rosyjską agresją narodu ukraińskiego. Przy uroczystym wciągnięciu flagi na maszt obecny był również Wiaczesław Wojnarowski - konsul Ukrainy w Krakowie.

📢 Pęczniejące skały problemem w tunelu Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. Będzie remont i wyłączenie odcinka w wakacje Wczoraj w czasie ulewy w Krakowie mieszkańcy Krakowa zobaczyli zalane przejście i przejazd pod wiaduktem przy Trasie Łagiewnickiej. Urzędnicy odpowiedzieli, że to tak ma być, że służą do przyjęcia nadmiaru wody. Sporo było z tego śmiechu, ale woda to nie największy problem Trasy Łagiewnickiej. Niemal od początku jej użytkowania, problemem są... pęczniejące skały gipsowe i iłowe w tunelu, którym jeżdżą samochody. Według ekspertyzy, na którą czekaliśmy miesiące, skały te już nie fałdują jezdni, ale potrzebne jest jej wyrównanie. Zapowiada się więc remont i utrudnienia w ruchu. W wakacje.

📢 Powodzie błyskawiczne w całej Małopolsce. Po ulewnych deszczach będzie wiele sprzątania i strat. Boją się, co zobaczą, gdy woda opadnie Zaczęło się w nocy z poniedziałku na wtorek, nad Małopolską zawisł deszczowy front. Lunęło. - To nie wyglądało jak deszcz, tylko jakby ktoś wiadrami chlustał wodą - mówi starszy pan spotkany wczoraj w Jangrocie w pow. olkuskim. Z rana 4 czerwca napływały informację, że najbardziej ucierpiały gminy na zachodzie i północy województwa. Potem deszcze rozlał się na cały obszar Małopolski. Do dzisiaj strażacy nie z wszystkich miejsc zjechali do remiz. 📢 Tłumy na Polonezie Wolności w centrum Krakowa, w rocznicę historycznych wyborów z 4 czerwca 1989 roku Korowód taneczny prowadzony przez Balet Cracovia Danza - przy akompaniamencie orkiestry wojskowej - przeszedł krokiem poloneza sprzed pomnika Adama Mickiewicza na Rynku Głównym na skwer Andrzeja Wajdy, gdzie wysłuchano „Poloneza” Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. Tak uczczono w Krakowie we wtorkowy wieczór (4 czerwca) 35. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce w 1989 roku, które doprowadziły do upadku komunizmu i otwarły drogę do wolności i demokracji.

📢 Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Wojskowych. Pojazdy wojskowe pojawiły się na krakowskim Rynku Głównym Rak, Rosomak i Poprad. Moździerz samobieżny, transporter opancerzony i samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy. Trzy wojskowe pojazdy, wzbudzające respekt i ciekawość przechodniów, zaparkowały we wtorek na krakowskim Rynku, tworząc scenografię dla Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Wojskowych, który ma się tutaj odbyć.

