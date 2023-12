Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Julia Żugaj wystąpiła w Krakowskim Klubie Studio. Jej koncert przyciągnął masę fanów!”?

Prasówka Kraków 5.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Julia Żugaj wystąpiła w Krakowskim Klubie Studio. Jej koncert przyciągnął masę fanów! W poniedziałek, 4 grudnia, w krakowskim Klubie Studio odbył się koncert jednej z najpopularniejszych polskich influencerek. Julia Żugaj wystąpiła w Krakowie w ramach swojej trasy koncertowej "Świąteczne Harmonie Tour", promującej jej najnowszą płytę o tym samym tytule.

📢 Na Małym Rynku ustawiła się dłuuuga kolejka! Rozpoczęła się akcja "Przedświąteczny karp dla Krakowa". Darmowy poczęstunek dla mieszkańców Tradycyjnie jak co roku akcja "Przedświąteczny karp dla Krakowa" tłumnie zgromadziła mieszkańców miasta. Długa kolejka ustawiła się jeszcze przed wydawaniem posiłków, które oficjalnie rozpoczęło się o godz. 16.00. W tym roku: 10 tysięcy porcji karpia, kapusta z grochem, zupa grzybowa i pieczywo. Pierwszy dzień akcji został zorganizowany na Małym Rynku. Bartłomiej Szczoczarz, właściciel gospodarstwa rybackiego Dolina Będkowska wspólnie z przedstawicielami miasta Kraków oraz Bractwem Kurkowym - rozdawali świąteczne potrawy krakowianom. Kolejny poczęstunek w środę, 6 grudnia na Rynku Podgórskim.

📢 Nasz plebiscyt Hipokrates 2023. Wielka Gala w Krakowie. Nagrodziliśmy najlepszych! Dziś wielki dzień! Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2023 w Małopolsce. Kto został stomatologiem roku 2023 w naszym regionie? Kogo nasi Czytelnicy nagrodzili jako położną roku 2023 w Małopolsce? Poznaj naszych laureatów! Wielka Gala odbyła się w gościnnych murach Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Prasówka 5.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Wykolejenie tramwaju pod Bagatelą. Znów komunikacyjny paraliż w centrum, Bronowice były odcięte Tramwaj wykoleił się po południu w poniedziałek na skrzyżowaniu pod Teatrem Bagatela i na kilkadziesiąt minut zablokował ulicę Karmelicką. Tramwaje jadące z Bronowic stały w bezruchu. To już kolejne tak spektakularne wykolejenie w Krakowie w ostatnim czasie. W minionym tygodniu tramwaj, który wypadł z szyn zablokował skrzyżowanie Dietla/Starowiślna.

📢 Autobus aglomeracyjny rozpoczął kursy Kraków - Przeginia. Linia 200 wyjechała na trasę. To święto komunikacyjne! Na trasę wyjechał autobus aglomeracyjny o numerze 200 relacji Przeginia-Kraków. - Poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku to historyczny moment - podkreśla Tomasz Gwizdała wójt Jerzmanowic-Przegini, bo pierwszy raz do tej gminy pojechał autobus MPK i będzie jeździł regularnie, codziennie wykonując 19 kursów. Cieszą się z tego zarówno mieszkańcy, jak i samorządowcy. Niewątpliwie dla społeczności tej podkrakowskiej gminy rozpoczęcie kursów autobusu MPK to święto komunikacyjne. 📢 Kraków. Zabytkowy dwór Badenich w Wadowie odzyska dawny blask. Jest przetarg na wykonawcę gruntownego remontu Osuszanie, izolacja, wymiana schodów, remont dachu - m.in. takie zadania czekają firmę, która przystąpi i wygra przetarg na długo wyczekiwany remont zabytkowego obiektu. Konkurs ogłosił Zarząd Zieleni Miejskiej. Wykonawca prac będzie miał dwa lata na doprowadzenie dworu do świetności. Odnowiony budynek ma pełnić funkcję domu kultury.

📢 Kraków. Spektakularna metamorfoza Wersow. Influencerka w odważnej odsłonie ZDJĘCIA Krakowska influencerka Wersow z dnia na dzień coraz mocniej zaskakuje! Ostatnio zaprezentowała fanom niespodziankę, nad którą pracowała przez ostatnie miesiące, zaś teraz... zszokowała cały internet swoją spektakularną metamorfozą. Takiej zmiany nie spodziewał się chyba nikt! Zobaczcie, jak wygląda Wersow po wielkiej metamorfozie. 📢 Kolejne Targi Bożonarodzeniowe w Krakowie. Plac Wolnica zamienił się w świąteczną krainę! Mroźny, lecz słoneczny poniedziałek to idealny czas, by rozpocząć Targi Bożonarodzeniowe na Placu Wolnica. Przez najbliższe kilkanaście dni mieszkańcy miasta i przyjezdni goście będą mogli w tej wyjątkowej części Krakowa poczuć prawdziwą magię świąt. Na Placu Wolnica pojawiło się wiele stoisk z rękodziełem i przede wszystkim smacznymi świątecznymi potrawami. Targi można odwiedzać każdego dnia od godz. 10.00 do 22.00 aż do 17 grudnia. Odwiedzanie stoisk uświetniały będą koncerty i wspólne śpiewanie kolęd.

📢 Kraków. Kolejna nowa linia autobusowa. Tym razem dla Nowej Huty, do Grębałowa W Krakowie zniknie kolejna komunikacyjna biała plama. W najbliższą sobotę, 9 grudnia, zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa nr 180, która połączy osiedle Na Stoku z Grębałowem. W poniedziałek, 4 grudnia, nowa linia aglomeracyjna ruszyła z Krakowa do gminy Jerzmanowice-Przeginia. To historyczne wydarzenie, bo do tej gminy regularne linie autobusowe MPK nie docierały. A teraz jeździ autobus o numerze 200. 📢 Niby Kraków, a droga jak na wsi. Brodzą w śniegu, bo nie ma chodnika na Kobierzyńskiej Od ponad dziesięciu lat mieszkańcy bloków przy bardzo ruchliwej ulicy Kobierzyńskiej 166-168 nie mogą doczekać się chodnika. Napisali do nas, bo po opadach śniegu ich sytuacja zrobiła się koszmarna. Brodzą w wielkiej zaspie, a to przecież jedna z głównych ulic Ruczaju. Pytamy urzędników, co się dzieje w tej sprawie i jak można pomóc mieszkańcom.

📢 Kraków jest już mocno zadłużony, a będzie jeszcze bardziej. Nie ma pieniędzy na komunikację i edukację, miasto szykuje obligacje za 170 mln Dług Krakowa jest już bardzo duży, co jest powodem alarmów miejskich radnych. Okazuje się, że zobowiązania mogą być jeszcze większe. W tegorocznym budżecie brakuje pieniędzy na uregulowanie wszystkich wydatków związanych z komunikacją zbiorową (kursy tramwajów i autobusów) i edukacją. Prezydent Krakowa przygotował więc projekt uchwały w sprawie wyemitowania obligacji na kwotę 170 mln zł. 📢 Jeden dzień i dwa historyczne znaleziska. W gminie Wieliczka odkryto broń i amunicję z II wojny światowej. W Kętach z kolei taśmę nabojów Mieszkaniec gminy Wieliczka w sobotę 2 grudnia w jednym z pomieszczeń gospodarczych odnalazł broń oraz amunicję pochodzącą z okresu II wojny światowej. O swoim odkryciu powiadomił wielickich funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli przedmioty. Również 2 grudnia w Kętach z rzeki Soły młody mężczyzna wyłowił taśmę nabojów z czasów II wojny światowej. Również i on niezwłocznie powiadomił o tym służby.

📢 Kraków. Na Błoniach przygotowują trasy do biegania na nartach Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął prace nad stworzeniem tras do biegania na nartach na Błoniach krakowskich. Skutery jeżdżą i wyrównują teren. Śniegu na wielkiej krakowskiej łące jest sporo. To będzie nie lada gratka dla miłośników ślizgania się i odpychania kijkami. 📢 Pod oknem papieskim w Krakowie znów stanie choinka. Uroczyste rozświetlenie świątecznego drzewka już 16 grudnia. Będzie wspólne kolędowanie Rozświetlenie choinki pod oknem papieskim odbędzie się 16 grudnia w sobotę. Wydarzenie rozpocznie gra miejska "Poszukiwacze Pani Choinki" - o godz. 14.00, która przygotuje mieszkańców miasta do wspólnego przeżywania wydarzenia przy Franciszkańskiej 3, ale i przybliży postać św. Jana Pawła II i innych świętych. Następnie o godz.16.30 będzie okazja do wspólnego kolędowania z Akademią Mała Ciupaga. Kulminacją uroczystości będzie rozświetlenie choinki o godz. 17.00, którego dokona metropolita krakowski. Na sam koniec wydarzenia pojawi się też... św. Mikołaj!

📢 Kraków. Koniec prac przy wiadukcie na Miodowej. Podoba się? Na ul. Miodowej zakończyły się prace przy renowacji zabytkowego wiaduktu kolejowego. Ściany zewnętrzne obiektu zostały odnowione. Ułożono na nich kamienną okładzinę, która znacznie poprawiła wygląd elewacji. Inwestycje przeprowadzono wraz z wielkimi robotami na kolei, w tym budową nowego mostu na Wiśle. Wcześniej wiadukt to było mroczne miejsce, teraz jest bardziej bezpiecznie i jakoś tak... antycznie. 📢 Krakowskie urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zasłużeni otrzymali medale Uroczystą mszą świętą w katedrze na Wawelu rozpoczęto obchody 156. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego (ur. 5 marca 1867 r.) i 82. rocznicy śmierci marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego (zm. 2 grudnia 1941 r.). Po mszy uczestnicy uroczystości udali się do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie oddano hołd Marszałkowi przed jego sarkofagiem. Złożono także kwiaty przy sarkofagu pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Druga część uroczystości odbyła się pod kopcem Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu.

📢 100 lat temu na łowach. Tak wyglądały polskie polowania zbiorowe Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia. 📢 Urodzinowe morsowanie z "Kaloryferem" na Bagrach. Do klubu dołączyli nowicjusze Krakowscy miłośnicy zanurzania się w zimnej wodzie weszli w sezon zimowy. W niedzielę na Bagrach członkowie Krakowskiego Klubu Morsów "Kaloryfer" uczcili - oczywiście kąpielą - 22. urodziny tego klubu. Odbył się też chrzest "świeżaków", osób dołączających do grona członków klubu. Morsy odwiedził też św. Mikołaj. 📢 Zimowe Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich w pięknej scenerii. Zdjęcia Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich to cykl biegów odbywający się w Lesie Wolskim. Po raz pierwszy w tej edycji biegacze-amatorzy rywalizowali w wyjątkowych warunkach - pełnej zimy. Po sobotnich opadach śniegu w Krakowie trasy były mocno zaśnieżone. Nie przeszkadzało to jednak śmiałkom.

📢 Kibice Ruchu Chorzów na stadionie Cracovii. Zdjęcia Kibice Ruchu tłumnie zjawili się w Krakowie. Przeżyli prawdziwą huśtawkę nastrojów, bo ich drużyna najpierw przegrywała 0:1, a potem trzykrotnie wychodziła na prowadzenie. Ale też trzykrotnie je traciła. Fani przyjechali autokarami i byli przeprowadzani w asyście policji na stadion z parkingu pod Stadionem Miejskim.

