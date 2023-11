Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.11.2023

Na meczu z Zagłębiem Sosnowiec pojawiło się ponad czternaście tysięcy widzów. Kibice gorąco dopingowali Wisłę Kraków, a jeśli chodzi o sprawy kibicowskie był to mecz z podtekstami. Zrobiło się też nerwowo na koniec spotkania, bo wiślacy znów stracili punkty z zespołem z dołu tabeli, co kibice przyjęli głośnymi gwizdami.

Budowa kładki Kazimierz - Ludwinów chociaż jeszcze się nie zaczęła, to ciągle budzi kontrowersje. Na początku października br. kontrakt na realizację robót budowalnych został już podpisany z wykonawcą. Teraz czas na budowę. Mimo tego radny miejski Jerzy Zięty w imieniu mieszkańców zwrócił się do prezydenta miasta z propozycją, aby budowę kładki zrealizować w zupełnie innej lokalizacji. - Dopóki nie została wbita pierwsza łopata, jest jeszcze szansa na zmianę tego projektu - napisał radny Zięty. Tymczasem wiceprezydent Andrzej Kulig w odpowiedz szeroko wyjaśnił, z czym się wiążą takie zmiany.

W Krakowie przyszedł czas na wymianę tabliczek z numerami budynków, a także informujących o ulicach, dzielnicach i zarządcach obiektów na takie, które będą zgodne z nowym Systemem Informacji Miejskiej. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie chce podpisać porozumienia z firmami, które specjalizują się w produkcji właśnie takich oznaczeń. Najpierw jednak zainteresowani producenci będą musieli przygotować prototypy. Jeżeli przygotowany prototyp nie będzie spełniał wymogów, to firma będzie mogła spróbować swoich sił jeszcze raz. Jeżeli jednak i tym razem się nie uda, to kolejna próba będzie możliwa dopiero za 6 miesięcy.

Uporządkowana zieleń, zamontowane oświetlenie i monitoring, wyremontowana nawierzchnia - to niektóre z efektów rewitalizacji podwórka w kwartale budynków przy ul. Józefińskiej i Limanowskiego. Na przemianie tego miejsca skorzystają nie tylko najbliżsi jego sąsiedzi - jak zwraca uwagę Zarząd Budynków Komunalnych, podwórko to jest także popularnym skrótem uczęszczanym przez osoby, które przechodzą pomiędzy pl. Bohaterów Getta a Rynkiem Podgórskim.

Ks. Jacek Stryczek o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie obecnych władz Stowarzyszenia Wiosna powiedział na antenie Polsatu w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, dziennikarzem stacji. Padło nawet stwierdzenie, że „Szlachetna Paczka" jest obecnie w rękach zorganizowanej grupy przestępczej. Były szef Wiosny pozwał również Janusza Schwertnera ,autora artykułu w sprawie mobbingu w Stowarzyszeniu "Wiosna". "Oczywiście będę za całkowitą jawnością procesu, jeśli ks. Stryczek (do czego ma absolutne prawo) faktycznie zdecyduje się na pozew" - napisał w oświadczeniu na Twitterze Janusz Schwertner.

W MKS Cracovia SSA w ostatnim czasie podejmowanych jest wiele decyzji personalnych. Oto ostatni komunikat klubu: "W związku z uchwałą Rady Nadzorczej MKS Cracovia SSA podjętą w dniu 3 listopada 2023 roku informujemy, iż Pani Elżbieta Filipiak została delegowana do czasowego wykonywania Funkcji Prezesa Zarządu MKS Cracovia SSA od dnia 6 listopada 2023 roku do dnia 6 lutego 2024 roku."

W Krakowie z roku na rok wzrasta natężenie ruchu rowerowego. Według danych za trzeci kwartał 2023 było ono o 2 proc. wyższe niż w latach poprzednich. I to jest dobra wiadomość. Ale jest też zła. "Na ścieżkach rowerowych jest coraz większy chaos i robi się coraz bardziej niebezpiecznie" - alarmuje nasz Czytelnik. Chodzi mu nie tylko o nieprzewidywalnych użytkowników elektrycznych hulajnóg czy słabą znajomość przepisów u innych rowerzystów, ale przede wszystkim o gwałtowny wzrost liczby rowerów elektrycznych, które potrafią rozwijać zawrotne prędkości. I choć regulacje prawne dotyczące "elektryków" są precyzyjne i jasne, a wiele z tych jednośladów nie powinno w ogóle wjeżdżać na drogi rowerowe, to egzekucja tych przepisów jest fikcją.

Opactwo to jeden z najbardziej cennych zabytków wschodniej części Krakowa. Po jednej stronie ul. Klasztornej jest murowany kompleks klasztorny, a po drugiej stary drewniany kościółek św. Bartłomieja. Zobaczcie jak to miejsce wygląda na początku listopada, kiedy kolory jesieni zdobią to wyjątkowe miejsce.

W Dzień Zaduszny, 2 listopada (czwartek), w kościele świętych Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej modlono się za zmarłych spoczywających w podziemiach tej świątyni. Po wieczornej mszy św. uczestnicy liturgii zeszli do krypt, które obecnie - od ponad 10 lat, jako Panteon Narodowy - stanowią miejsce pochówku wybitnych twórców narodowej sztuki i kultury oraz wybitnych przedstawicieli nauki. Z kolei na Wawelu odbyła się tradycyjna procesja do grobów królewskich, a poprzedziła ją msza św., której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie szuka kontrolerów biletów. "Do naszego zespołu poszukujemy nowych koleżanek i kolegów, którzy chcieliby dołączyć do nas jako Kontrolerzy i Kontrolerki Biletów w Komunikacji Miejskiej w Krakowie" - pisze ZTP. Wiadomo jednak, że nie jest to wdzięczna praca, ostatnio też w Krakowie dochodziło do napaści na kontrolerów. A co w zamian za podjęcie wyzwania? Jakie zarobki?