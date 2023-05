Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.05.2023

Około godziny 20.00 w środę, 3 maja na skrzyżowaniu Alei Róż z ulicą Edwarda Rydza Śmigłego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Osoby poszkodowane trafiły pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na miejscu pracują służby. Występują też utrudnienia w ruchu.

– Miasto musi rosnąć. Pojawiają się jednak naturalne spory. Jedni chcą gdzieś mieszkać, inni szukają tam właśnie wytchnienia. To stały konflikt współczesnej urbanistyki – mówi prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa od ponad 20 lat. My pytamy: czy będzie starał się o kolejną kadencję? Jak ocenia ostatnie dwie dekady i jak widzi dalszy rozwój miasta?

3 Maja to w Krakowie od lat okazja, by spotkać się w centrum miasta i wspólnie zaśpiewać. Mimo niesprzyjającej aury, tak było i w tym roku. Na Małym Rynku artyści Lochu Camelot zaintonowali pieśni patriotyczne, nie zabrakło krakowian chętnych do wspólnego śpiewania.