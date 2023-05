Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 31.05.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Budowa kluczowego dla zakorkowanej północy Krakowa przystanku kolejowego Prądnik Czerwony zależna od unijnego dofinansowania”?

Prasówka Kraków 31.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Budowa kluczowego dla zakorkowanej północy Krakowa przystanku kolejowego Prądnik Czerwony zależna od unijnego dofinansowania Krakowscy urzędnicy chcą budować kluczowy dla zakorkowanej północy Krakowa przystanek kolejowy Prądnik Czerwony. Dzięki inwestycji mieszkańcy mogliby się dostać pociągiem w kilka minut do centrum, a nie przeciskać się tam samochodem, stojąc w korkach. Przystanek miał powstać już trzy lata temu, ale póki co na realizację inwestycji brakuje pieniędzy. Gmina chce je pozyskać w ramach unijnego dofinansowania.

📢 Potrącenie na Wielickiej w Krakowie. Samochód uderzył w jadącego na hulajnodze Na ulicy Wielickiej, w rejonie przystanku Kabel, doszło do potrącenia osoby jadącej na hulajnodze. Dlaczego hulajnoga znalazła się na ulicy? Powody zderzenia na Wielickiej nie są jeszcze znane. Tworzą się korki. Zablokowane są pasy do ruchu ogólnego w stronę Wielickiej. Służby działają na miejscu.

📢 Kierowca krakowskiego autobusu zauważył leżącego na ulicy ptaka. Zatrzymał się i wziął go do kabiny We wtorek około godziny 4.30 kierowca z zajezdni autobusowej Wola Duchacka, prowadząc autobus linii 173 wypatrzył leżącego na jezdni ptaka. Bez wahania zatrzymał pojazd i wybiegł udzielić mu pomocy. Kierowca umieścił ptaka w kabinie i poprosił dyspozytora GDR o zawiadomienie odpowiedniej służby o znalezisku. W związku z zagrożeniem ptasią grypą kabina została zdezynfekowana po przekazaniu ptaka strażnikom miejskim.

Prasówka 31.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądają Pawlak i Kargul w nowym filmie "Sami swoi. Początek". Mamy pierwsze zdjęcia! Kultowy polski film w nowej odsłonie budzi wiele emocji. "Sami swoi. Początek" to prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów. W postaci Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula wcielą się Adam Bobik i Karol Dziuba, film reżyseruje Artur Żmijewski. Mamy pierwsze fotosy z filmu!

📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 30 maja do 3 czerwca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 30.05.23 Z kilkugodzinnymi przerwami w dostawie prądu muszą się liczyć w najbliższych dniach mieszkańcy Krakowa i okolic. Sprawdziliśmy, gdzie i kiedy dostawcy energii elektrycznej zaplanowali wyłączenia prądu. Dotyczą one Krakowa i okolicznych miejscowości powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej zamieszczamy informację o przerwach w dostawach prądu od wtorku 30 maja do soboty 3 czerwca. 📢 Ruszył remont chodników przy stadionie Wisły Kraków. Czy zdążą przed Igrzyskami Europejskimi? Nie wierzyliśmy, że się uda, ale stało się. Rozpoczął się remont chodników, a może nawet i popękanych ulic pod stadionem Wisły Kraków. Na początku kwietnia zwracaliśmy miastu uwagę, że taki stan dojścia do miejsca ceremonii otwarcia igrzysk europejskich to będzie wstyd dla Krakowa. Wtedy urzędnicy się obudzili i posłali inspektorów w teren. Później ogłosili, że remont wykonają i praca wre. Pytanie czy będzie to wymiana nawierzchni czy tylko łatanie dziur na szybko, bo do igrzysk zostały trzy tygodnie! Sam stadion również przechodzi remont elewacji i wygląda to nieźle!

📢 Klątwa (nie)ruchomych schodów w Krakowie. Po latach pieniądze są, ale nikt nie chce ich naprawić Niewiarygodne! 3,5 mln zł leżało na zepsutych od lat "ruchomych" schodach przy dworcu MDA w Krakowie i nikt się po nie nie schylił. W ogłoszonym przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa przetargu na naprawę nie wpłynęła żadna oferta. Jakieś fatum zawisło nad (nie)ruchomymi schodami w Krakowie. 📢 Budowa S7 i inne remonty w Krakowie. Dużo zmian w ruchu W środę (31 maja) ok. godz. 8:00 zmieniona zostanie organizację ruchu w Krakowie na krótkim (ok. 100 m) odcinku ul. Łowińskiego między ul. Kocmyrzowską a ul. Petőfiego. Ruch pieszych i samochodów zostanie skierowany na jezdnię tymczasową (tzw. bypass) między dotychczasową ul. Łowińskiego a linią kolejową. Taka organizacja ruchu potrwa ok. 4 miesiące. Wprowadzona została, żeby przebudować sieć ciepłowniczą. W Krakowie mamy aktualnie wiele remontów i ciągle pojawiają się kolejne zmieniając trasy kierowców. Zobaczcie.

📢 Małopolska. Blisko 140 tysięcy zmarnowanych terminów wizyt u specjalistów. Niesolidni pacjenci to plaga przychodni Długie jak tasiemiec kolejki do lekarzy to dla chorych żadna nowość. Liczony w tygodniach, a nawet w miesiącach czas oczekiwania na konsultację lekarską to rzeczywistość wielu chorych. Przyczyną problemu jest nie tylko brak personelu medycznego, ale także niesumienni pacjenci. Tylko w samej Małopolsce w ubiegłym roku przepadło blisko 140 tys. terminów do specjalistów. 📢 Kraków. 4000 lewych certyfikatów szczepienia na covid. Oszuści zyskali 4 mln zł! Krakowskie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dokonało zatrzymania 10 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do systemu gabinet.gov.pl certyfikatów poświadczających szczepienie na COVID-19 osobom, które takiego szczepienia nie odbyły. Sprawcy w wyniku swojej działalności wprowadzili ok. 4000 fałszywych certyfikatów uzyskując korzyść majątkową w kwocie ok. 4 mln. zł.

📢 Inwestycje na igrzyska europejskie są na finiszu. Wszystko ma zostać zakończone do 20 czerwca, a więc na dzień przed rozpoczęciem imprezy Zarząd Infrastruktury Sportowej poinformował, że wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki ustalił ostateczny termin zakończenia inwestycji sportowych w Krakowie, związanych z przygotowaniami do Igrzysk Europejskich 2023 na 20 czerwca. To więc dzień przed rozpoczęciem największej w tym roku w Europie sportowej imprezy, którą zaplanowano w dniach od 21 czerwca do 2 lipca. 📢 Mieszkańcy Krakowa wypowiedzą się w sprawie budowy premetra. W czerwcu rozpoczną się konsultacje W Krakowie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych związanych z planowaną budową pierwszego etapu krakowskiego premetra. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda w Nowej Hucie z ul. Piastowską. W ramach zadania zaplanowano tunel pod centrum miasta.

