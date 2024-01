Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 31.01.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Biprostal na archiwalnych zdjęciach. Przez 25 lat był najwyższym budynkiem Krakowa”?

Prasówka Kraków 31.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Biprostal na archiwalnych zdjęciach. Przez 25 lat był najwyższym budynkiem Krakowa Zbudowano go w 1965 roku i przez kolejne ćwierć wieku był najwyższym budynkiem Krakowa. Tak wyglądały okolice Biprostalu w latach 60. i 70. Parking po drugiej stronie ulicy ma długą tradycję.

📢 Sensacja! Potężne agatowe jajo znalezione pod Krakowem. Największe w historii, wykopane na wulkanicznych wzgórzach przy zamku Tenczyn Nowy rekord zanotowano na polach agatowych w Rudnie w gminie Krzeszowice u podnóża zamku Tenczyn. W styczniu 2024 roku znaleziono ogromne agatowe jajo, które jest największe z dotychczasowych wykopanych w tym rejonie. Ten minerał waży prawie 12,5 kg. Tak wielkiego okazu w rudniańskiej historii jeszcze nie było.

📢 Groźny wypadek w Nowej Hucie. Dziecko potrącone na przejściu dla pieszych Na ulicy Medweckiego w Nowej Hucie doszło do potrącenia 13-letniego chłopca przez samochód osobowy. Wypadek miał miejsce we wtorek (30 stycznia) krótko po godz. 17 na przejściu dla pieszych.

Prasówka 31.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prezes i wiceprezesi krakowskiego sądu wydali oświadczenie w odpowiedzi na apel sędziów, którzy domagają się odwołania swoich szefów "W związku z informacjami prasowymi o wystosowaniu przez Sędziów apelu do Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne odwołanie z funkcji i natychmiastowe zawieszenie Prezesa i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie oświadczamy, że apel ten nie został nam w jakiejkolwiek formie dostarczony. Jesteśmy zdziwieni, że został on przekazany Ministrowi Sprawiedliwości bez podania do wiadomości Prezesowi Sądu Okręgowego" - czytamy w oświadczeniu prezesa i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie. To odpowiedź na apel krakowskich sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy chcą pilnego odwołania prezesów Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Krakowie oraz ich 4 zastępców.

📢 Blok jak anakonda to dopiero początek. W takich miejscach mieszkają krakowianie! Nie uwierzycie Kraków to architektonicznie bardzo zróżnicowane miasto. W wielu rejonach miasta powstały zupełnie niecodzienne "obiekty", w których mieszkają krakowianie. Jedne zachwycają, inne budzą zdziwienie, a niektóre poważną konsternację. Słynny blok jak anakonda, czyli niesamowicie długi blok (szczegóły poniżej) to dopiero początek. W galerii zdjęć zobaczcie inne, równie zaskakujące budynki mieszkalne stojące w stolicy Małopolski! 📢 "Rolnik szuka żony 10". Przepiękna Ewa Kryza robi karierę w internecie. Jaka jest prywatnie? Ewa Kryza to jedna z tych kobiet, o których się nie zapomina. Piękną uczestniczkę 10. edycji “Rolnik szuka żony” pokochali nie tylko widzowie Telewizji Polskiej, ale także internauci. Kim jest wybrana przez Waldka Ewa? Co robi na co dzień i jak żyje? Zobacz.

📢 Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej to największa w ostatnich latach inwestycja Politechniki Krakowskiej Na Politechnice Krakowskiej 30 stycznia br. otwarto nowe Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Nowatorska, autorsko zaprojektowana infrastruktura laboratorium pozwoli na prowadzenie badań z zakresu inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i inżynierii środowiska, dotyczących m.in. przewietrzania miast, transportu zanieczyszczeń, dynamicznego oddziaływania na smog. Laboratorium, którego sercem są imponujące tunele aerodynamiczne, posłuży też do analiz wpływów środowiskowych i klimatycznych (gwałtowny wiatr, nawalne deszcze, obfity śnieg) na konstrukcje, budynki i bezpieczeństwo ludzi w nich. 📢 To nie żart. Od 1 kwietnia zapłacimy więcej za przejazd autostradą A4 Kraków - Katowice. Jak podwyżkę tłumaczy zarządca autostrady? Spółka Stalexport Autostrada Małopolska zawnioskowała do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla wszystkich kategorii pojazdów od 1 kwietnia br. Za przejazd autem osobowym trzeba będzie zapłacić o złotówkę więcej niż dotychczas, czyli 16 zł. Spółka uzasadnia podwyżkę kumulacją wydatków inwestycyjnych wynikających ze zbliżającego się końca umowy koncesyjnej, który nastąpi w 2027 r. Przypomnijmy, że w połowie stycznia zniesiono zniżkę za przejazd z wykorzystaniem płatności automatycznych

📢 Kraków. Poważny wypadek na ul. Nowohuckiej. Skasowany samochód na dachu Wypadek na ul. Nowohuckiej, na wysokości krakowskiego centrum handlowego. Doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów. Jeden z nich mocno skasowany leży na dachu. Służby działają na miejscu zdarzenia, występują utrudnienia w ruchu drogowym. 📢 Będzie okazja, by zobaczyć Bunkier Sztuki przed oficjalnym otwarciem. Dużo nowego! Zakończył się trwający przeszło trzy lata remont Galerii Bunkier Sztuki, na wernisaż wystawy otwierającej swoje nowe przestrzenie miejska galeria zaprosi w ostatnich dniach lutego. Wcześniej jednak będzie okazja, by zobaczyć Bunkier Sztuki w wersji sauté. Na zwiedzanie odnowionego pawilonu wystawowego przy placu Szczepańskim 3a muzealnicy zapraszają 8 lutego w godz. 17.00-20.00. Przesądzona jest też kwestia kultowej kawiarni. 📢 Kraków. Pistacjowe croissanty hitem internetu. LISTA MIEJSC Są majestatyczne, smakują wyśmienicie, w międzyczasie podbijając internet. To nic innego jak popularne croissanty z pistacjowym nadzieniem! Są pożądane zarówno w dużych miastach, jak i w całej Polsce. Gdzie znaleźć je w Krakowie i w jakich cenach? Zobacz listę krakowskich miejscówek, w których można spróbować hit internetu!

📢 Do premiery niemal dwa miesiące, a bilety już wyprzedane! "Wesele" w Teatrze Słowackiego 16 marca Teatr im. Słowackiego zaprosi na nowy spektakl - "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Mai Kleczewskiej. Spektaklu jeszcze nie ma, a w teatrze już padły serwery pod naporem chętnych, by dostać się na przedstawienie. Będzie kolejny hit Teatru Słowackiego? 📢 Szron pokrył dziś cały Kraków. Skute lodem Bagry w blasku porannego słońca wyglądają pięknie. To oaza spokoju w mieście. Słońce, lekki mróz i szron - tak przywitał nas dzisiejszy dzień w Krakowie. Wybraliśmy się na Bagry sprawdzić, jak wygląda to miejsce zimą. Skuty lodem zalew w blasku porannego słońca prezentował się pięknie i niezwykle cicho. W taką pogodę zalew Bagry to oaza spokoju w mieście i idealne miejsce na spacer!

📢 Przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej. Odbudowują most na Rudawie, zamknięcie kolejnego odcinka Trwają prace na ulicach Zwierzynieckiej i Kościuszki. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Wyłączony został ruch tramwajowy na odcinku Filharmonia – Salwator. Od 1 lutego dojdzie więcej utrudnień na Zwierzynieckiej. Z kolei na Kościuszki w rejonie Salwatora postępują prace przy przebudowie mostu na Rudawie. 📢 Te krakowskie szkoły zostaną rozbudowane! 2,6 miliarda na edukację i wychowanie Budżet miasta Krakowa na 2024 rok został uchwalony, Rada Miasta Krakowa przyjęła również Wieloletnią Prognozę Finansową. W 2024 roku miasto Kraków planuje wydać 2,6 mld zł na edukację i wychowanie. 📢 Po raz pierwszy w historii Kraków może pochwalić się kwotą. W sztabach WOŚP uzbierano miliony Za nami 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwa liczenie zebranych pieniędzy. Jednak już teraz wiadomo, że po raz pierwszy w historii Kraków może pochwalić się kwotą, która przekroczyła 4 miliony złotych - czytamy na oficjalnym serwisie miejskim.

📢 Obietnica poprawy komunikacji autobusowej w Krakowie. Pierwsze zmiany w lutym. Co dalej? Od soboty 3 lutego linia 193 będzie wydłużona do pętli „Górka Narodowa P&R” (z przystanku „Prądnik Czerwony”). Także w następnym miesiącu mają zostać przedłużone trasy dwóch innych autobusów: 105 oraz 513. Natomiast terminy wprowadzania kolejnych, wyczekiwanych przez pasażerów korekt, to na dziś niewiadoma. Zarząd Transportu Publicznego deklaruje jedynie, że w „pierwszej kolejności zmiany obejmą rejony, w których nie kursują teraz żadne autobusy”. 📢 Kraków. Robi się ciepło, remontów przybywa, a z nimi zmian w ruchu i więcej korków. Będą m.in. naprawiać Wrocławską Kościuszki, Zwierzyniecka, Żmujdzka, Kocmyrzowska, Młyńska - rozkopane. Ale to już było. Jednakże z cieplejszymi dniami remonty pojawiają się w Krakowie w nowych miejscach. Rozpoczęło się łatanie dziur po zimie w całym mieście, ale na koniec stycznia i początek lutego zaplanowano również większe inwestycje. Np. remont Wrocławskiej, Nowohuckiej, czy kolejne etapy prac przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic.

📢 Żółte kamery polują już na kierowców w Krakowie. Przejazd na czerwonym świetle, zdjęcie i mandacik Na tych dwóch skrzyżowaniach lepiej nie przejeżdżać na czerwonym świetle. Chodzi o przecięcie Nowohuckiej i al. Pokoju oraz o Zakopiańską, gdzie zbiega się z Wadowicką, Tischnera i Brożka. Nieważne, że nie ma w pobliżu radiowozu czy policjanta, ważne że włączono kamery systemu Red Light CANARD. Przejeżdżasz na czerwonym? Od razu się uśmiechnij, bo będziesz miał zdjęcie. 📢 Kraków. Urzędnicy szukają właściciela słynnego pomnika "Solidarności" stojącego w Nowej Hucie Urzędnicy w Krakowie szukali już właściciela myśliwca i rzeźb. Teraz szukają właściciela słynnego pomnika stojącego w pobliżu placu Centralnego w Nowej Hucie. I to od dekad. Jak się okazuje nie należy on do miasta, co może dziwić, ale zapewne jak w innych przypadkach Zarząd Zieleni Miejskiej chce ustalić, że oficjalnego właściciela monumentu nie ma i go przejąć, by móc o niego zadbać.

