Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.12.2023

Choinka z okazji Świąt Bożego Narodzenia na Cracovii. To ma być kolejna klubowa tradycja po takich wydarzeniach jak Trening Noworoczny czy święcenie pokarmów wielkanocnych na Cracovii. Przed stadionem zaświecono okazałą choinkę, ubraną w biało czerwone lampki i wstążki, zebrali się kibice, śpiewali kolędy. A to wszystko w prawdziwie zimowych okolicznościach, przy wciąż padającym śniegu.

W sobotę (2 grudnia) do godziny 17 w Krakowie – gdzie bez przerwy pada śnieg - odnotowano 29 kolizji oraz dwa wypadki. Do jednego z tych wypadków doszło na drodze – zderzyły się dwa pojazdy - do drugiego natomiast w autobusie: jedna z pasażerek wywróciła się, gdy pojazd zahamował.

Śliskie podjazdy na drogach nie do pokonania. W Zelkowie w gminie Zabierzów autobus aglomeracyjny MPK wypadł z drogi. To miejscowość, która jest położona wysoko, są podjazdy, zakręty, a dziś śliskie zasypane drogi. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratownicze. Okazało się nie ma osób poszkodowanych. Autobus wyciągają służby drogowe.

Narty dziecięce od 150 zł, dla dorosłego - od 350 zł, kijki w cenie od 70 do 450 zł, do tego kaski, strój narciarski, skarpety z wełny merynosów, a także informacje o nowinkach sprzętowych można w zimowym sezonie co weekend znaleźć na giełdzie przy Balickiej. W jednej z hal w soboty i niedziele w godzinach od 9 do 13 działa krakowska giełda narciarska. W tej lokalizacji funkcjonuje szósty rok, ale tradycje ma od 1989 roku - wcześniej odbywała się w "Rotundzie". Zajrzeliśmy na tę giełdę w sobotę, 2 grudnia.