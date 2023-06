Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.06.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Igrzyska Europejskie 2023. Udany debiut teqballa. Emocje i świetna impreza na Rynku Głównym w Krakowie. Zdjęcia”?

Prasówka Kraków 29.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Igrzyska Europejskie 2023. Udany debiut teqballa. Emocje i świetna impreza na Rynku Głównym w Krakowie. Zdjęcia To była świetny początek promocji młodej, bo liczącej zaledwie kilka lat, dyscypliny sportowej - teqballa, będącego swoistym pokazem futbolowych zagrań na stole przypominającym ten z tenisa stołowego. Na Rynku Głównym w Krakowie w środę w Igrzyskach Europejskich rywalizowały panie w singlu.

📢 Prezydent Jacek Majchrowski bez wotum zaufania. Będzie referendum w sprawie jego odwołania? Rada Miasta Krakowa większością głosów (części radnych PiS i z klubu "Kraków dla Mieszkańców") nie udzieliła wotum zaufania prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu za zarządzanie miastem w 2022 roku. To już drugi rok z rzędu, w którym doszło do takiej sytuacji. Konsekwencje tego są takie, że jest prawna możliwość rozpisania referendum w sprawie odwołania prezydenta.

📢 Kraków. Fragment elewacji spadł na 18-latkę w centrum Krakowa. Poważnie ranił ją w głowę Do zdarzenia doszło w środę, 28 czerwca, w godzinach popołudniowych w centrum Krakowa, na ulicy Miodowej. Nieprawidłowo zabezpieczona elewacja jednego z budynków spadła na jednego z przechodniów. Poszkodowaną okazała się być 18-latka.

Prasówka 29.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Friz i Wersow pokazali córkę. Wersow urodziła w Szpitalu "Ujastek"! Po miesiącach wyczekiwania, fani Friza oraz Ekipy doczekali się! Para influencerów w najnowszym filmie na YouTube zaprezentowała najmłodszego członka Ekipy, czyli malutką Maję. Dziewczynka urodziła się kilka dni temu w Krakowie, w Szpitalu "Ujastek".

📢 Takiej wystawy dotąd nie było. "Tetmajer. Siła barw i temperamentu" w Muzeum Krakowa Bronowice początku XX wieku ożyły w Muzeum Krakowa. Od 30 czerwca do 12 listopada potrwa tam wystawa „Włodzimierz Tetmajer. Siła barw i temperamentu” poświęcona twórczości jednego z czołowych przedstawicieli Młodej Polski, malarza, polityka i działacza niepodległościowego, sportretowanego przez Wyspiańskiego w „Weselu”. Rok 2023, zgodnie z uchwałą Senatu RP, jest rokiem poświęconym Włodzimierzowi Tetmajerowi. 📢 Międzynarodowa Giełda Zegarków Goldman & CO w Krakowie to okazja, by uzupełnić swe zbiory o nadzwyczajne przedmioty 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Zobacz najśmieszniejsze memy znad polskiego morza Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez :D

📢 Międzynarodowa Giełda Zegarków Goldman & CO w Krakowie to okazja, by uzupełnić swe zbiory o nadzwyczajne przedmioty 📢 Pasażerka zmarła na pokładzie samolotu w trakcie lotu PLL LOT Chicago - Kraków W trakcie lotu z Chicago do Krakowa wykonywanego przez PLL LOT na pokładzie samolotu zmarła pasażerka. Informację dla PAP potwierdziła rzecznik Kraków Airport Natalia Vince. Samolot na krakowskim lotnisku wylądował w środę. 📢 Rekrutacja 2023 do szkół średnich. Technika szturmowane przez kandydatów TOP 10 Od 23 czerwca jeszcze do 10 lipca absolwenci podstawówek mają możliwość zmiany wniosków o przyjęcie do wybranych liceów, techników lub branżowych szkół I stopnia, a także możliwość złożenia nowego wniosku. Przypomnijmy, że podstawowy etap składania przez kandydatów wniosków rekrutacyjnych trwał do 19 czerwca. Wiemy, jakie szkoły okazały się wtedy najbardziej szturmowanymi. W naszej galerii na kolejnych slajdach przedstawiamy pierwszą dziesiątkę najchętniej wybieranych krakowskich techników. To, ile osób walczy w nich o jedno miejsce, może stanowić wskazówkę dla rozważających zmianę podania.

📢 Kraków. Kontrowersyjna wycinka drzew na Klinach. Doszło do zniszczenia siedlisk chronionych motyli i ptaków. Sprawa na policji W trakcie wycinki drzew na Klinach doszło do zniszczenia siedlisk chronionych ptaków, a także motyli - twierdzi magistrat. Urzędnicy poinformowali, że sprawę zgłoszą na policję i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Z naszych informacji wynika, że na terenie, z którego wycięto drzewa, ma powstać nowe osiedle. 📢 Kraków. Śmieci, graffiti i wandalizm na Zakrzówku. Piękny zakątek szybko zamienił się w śmietnisko. ZZM apeluje Od oficjalnego otwarcia Zakrzówka minęło zaledwie kilka dni. Miało być pięknie... błękitna wodna, pomosty i tłumy plażowiczów. Okazało się jednak, że wyjątkowy zakątek Krakowa szybko zmienił się w śmietnisko i raj dla wandali. Porozrzucane śmieci, czy graffiti w toaletach to "codzienność" Zakrzówka, o której poinformował Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zakaz jedzenia i picia na pomostach od początku budził wiele kontrowersji, jak widać nie wszyscy postanowili się do niego dostosować.

📢 Paznokcie u nóg na lato. Zobacz TOP 20 inspiracji na paznokcie hybrydowe u nóg. Modne wzory i kolory [28.06.2023] Przygotuj się na ciepłe dni i zadbaj o wygląd swoich stóp. Wykonaj pedicure hybrydowy i ciesz się wyjątkową stylizacją przed długi czas. Nie wiesz na jaki kolor pomalować paznokcie u stóp? Przygotowaliśmy 20 inspiracji na pedicure hybrydowy. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta. 📢 Puszcza w centrum Krakowa? Zobaczcie dziki i zielony park Jalu Kurka niemal w samym środku miasta. Idealne miejsce na wakacyjny spacer Klimat jak w najdzikszej puszczy. Stare drzewa, zielone krzewy i śpiew ptaków. Tak prezentuje się Park Jalu Kurka w samym centrum Krakowa. Jeśli jeszcze tam nie byliście, to doskonały moment, aby odwiedzić to miejsce i poczuć się jak na leśnej wycieczce. Zanim wybierzecie się na wakacyjny spacer zobaczcie zdjęcia z tej krakowskiej puszczy!

📢 Trzech młodych mężczyzn potrąconych na przejściu dla pieszych w Nowym Sączu. Wstrząsające nagranie wypadku Na Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na oznakowanym przejściu dla pieszych zostało potrąconych przez samochód osobowy trzech młodych mężczyzn. 29-letni obywatel Słowacji nie zatrzymał się przed pasami i wjechał w przechodzących nastolatków. W sieci pojawiło się wstrząsające nagranie, na którym widać, jak doszło do wypadku. 📢 Niecodzienny wypadek w Krakowie. TIR zgubił część naczepy i pojechał dalej. Na ulicy Podmokłej tworzą się wielkie korki Niecodzienne zdarzenie w Krakowie. TIR jadący ulicą Podmokłą zgubił dach naczepy najprawdopodobniej po uderzeniu w wiadukt i… jak gdyby nigdy nic pojechał dalej! Na jezdni została część uszkodzonego samochodu. Droga w jednym kierunku została zablokowana. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja. Tworzą się korki.

📢 "Malediwy" w Krakowie wymagają czyszczenia. Akcja usuwania glonów i śmieci Popularny staw w Parku Lotników Polskich wymaga czyszczenia, znów. Niestety przez to, że ludzie łamią zakaz kąpieli i wyrzucają do niego śmieci, system samodzielnej filtracji wody nie jest sobie w stanie sam dać rady. Pracownicy ZZM muszą ręcznie doprowadzać staw do porządku. Co też uchwyciliśmy na naszych zdjęciach i filmie. 📢 Nowa fabryka powstanie pod Krakowem za 10 mln dolarów. Z dziedziny motoryzacji Cummins to globalny lider w zakresie wytwarzania energii oraz największy na świecie niezależny producent silników. W Krakowie firma otworzy nowoczesne centrum odbudowy silników o dużej mocy. Nowy obiekt rozpocznie działalność jesienią br. i będzie pierwszym tego typu specjalistycznym ośrodkiem firmy w Europie. Dzięki inwestycji o wartości 10 mln dolarów, zapewni klientom w całym regionie strategiczne wsparcie w zakresie specjalistycznych procesów odbudowy silników.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Kraków wykorzystał 350 mln zł od rządu na remonty dróg w ramach przygotowań do igrzysk europejskich W ramach przygotowań do igrzysk europejskich oprócz inwestycji sportowych zrealizowano także przedsięwzięcia infrastrukturalne związane z modernizacją dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Dwie miejskie jednostki odpowiedzialne za przedsięwzięcia podkreślają, że wszystkie zadania zostały zrealizowane i wykorzystano rządowe dotacje w łącznej kwocie 350 mln zł. Do tego dochodzi jeszcze dofinansowanie na infrastrukturę sportową.

